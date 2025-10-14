Trump, nuovo elogio a Giorgia Meloni: “Ispirazione per tutti”

Trump si spende in un nuovo elogio a Meloni: “Ispirazione per tutti”. E la dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti non lascia indifferente la premier. “Molto gentile, amico mio”. Un nuovo capitolo, dunque, del continuo ‘endorsement’ tra i due.

Sui social il presidente statunitense elogia il libro ‘Io sono Giorgia’. La presidente del Consiglio risponde con un tag al tycoon. E gli apprezzamenti, tra i due, crescono.

Donald Trump continua a tessere le lodi di Giorgia Meloni. Dopo i complimenti sul suo aspetto fisico – “E’ bellissima” delle scorse ore a Sharm el Sheikh, il presidente degli Stati Uniti si è ripetuti.

Infatti, su Truth, Trump ha lodato la nostra premier per il suo libro. “Giorgia Meloni, la grande (in maiuscolo) presidente del Consiglio dell’Italia, ha scritto un nuovo libro, ‘Io sono Giorgia: le mie radici, i miei principi’ dice il presidente.

“Giorgia sta facendo un incredibile lavoro per le meravigliose persone dell’Italia, e questo libro esplora il suo percorso di fede, famiglia e amore per la patria, che le hanno dato la saggezza e il coraggio necessari per servire la sua nazione e rendere orgoglioso il suo popolo”.

“Lei è una ispirazione”: Trump elogia Giorgia Meloni

“Lei è un’ispirazione per tutti”, ammette Trump. Il messaggio, è evidente, non è di certo passato inosservato. E non poteva non rispondere proprio lei, Giorgia Meloni. Che ripostandolo sui suoi canali social, risponde (taggando il Presidente Trump): “Molto gentile, amico mio! Io penso che sia importante che la gente sappia chi sei e da dove vieni per controllare se sei sincero nel tuo percorso politico”.

Non è certo la prima volta che Donald Trump esprime parole di stima nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti, noto per il suo stile diretto e spesso sopra le righe, ha infatti elogiato più volte la premier, alternando commenti di carattere politico a osservazioni più personali.

Il feeling tra Meloni e Trump

L’episodio più recente risale a pochi giorni fa, come detto, a Sharm el-Sheikh, dove Trump ha sorpreso il pubblico con un nuovo complimento rivolto alla leader italiana. Oltre a sottolineare la “bellezza” della premier, l’ex presidente ha voluto rimarcare anche la sua determinazione e capacità di leadership.

Un riconoscimento che si aggiunge a una lunga serie di dichiarazioni positive rilasciate da Trump negli ultimi anni. Già in passato, infatti, aveva espresso ammirazione per il modo in cui Meloni ha saputo consolidare la propria posizione politica, diventando una figura di riferimento nel panorama europeo e internazionale.