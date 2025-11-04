Nepal, tre gli alpinisti italiani morti, mentre alcune fonti parlando di 5 vittime. Chi erano, che cosa successo, ecco qual è al momento la ricostruzione di questa terribile tragedia.

Sono Stefano Farronato, Alessandro Caputo e Paolo Cocco le vittime italiane dopo la tragedia in Nepal. Disperso Marco Di Marcello.

Sono tre gli alpinisti italiani morti in Nepal. Oltre a Stefano Farronato e Alessandro Caputo, è stato trovato senza vita anche Paolo Cocco, il fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino (Chieti).

Disperso sul Dolma Khang, vetta di 6.300 metri al confine settentrionale del Nepal, non ce l’ha fatta, al pari dei suoi connazionali.

La notizia è stata comunicata al fratello dell’alpinista e confermata dal sindaco di Fara San Martino, Antonio Tavani, che da giorni seguiva con le operazioni di soccorso.

Come sono andati i fatti

Cocco era sul Dolma Khang con l’amico Marco Di Marcello, biologo 37enne di Teramo, con cui stava tentando la scalata della montagna himalayana mai raggiunta prima da alpinisti italiani. Di Marcello risulta disperso. “Purtroppo è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto ricevere – ha comunicato Tavani ad Adnkronos – Paolo è stato ritrovato senza vita. Era un ragazzo straordinario, un amico, una persona generosa e piena di vita. Tutta la comunità è sconvolta. Siamo vicini alla famiglia e continuiamo a sperare per Marco”.

Paolo Cocco, 41 anni, era partito per il Nepal il 24 ottobre e avrebbe fatto rientro in Italia il 20 novembre. Nella giornata di lunedì, una valanga ha investito un gruppo di 12 persone presso il campo base del picco Yalung Ri, nel Nepal centrale, in prossimità del confine con la Cina.

Dopo la valanga, la tragedia

Sette persone hanno perso la vita. Lo ha dichiarato Phurba Tenjing Sherpa, rappresentante dell’organizzatore di spedizioni Dreamers Destination. I restanti membri del gruppo sono stati tratti in salvo e trasportati in elicottero nella capitale Kathmandu nella mattinata di oggi, come riferito da Gyan Kumar Mahato, alto funzionario di polizia del distretto di Dolakha.

In un altro incidente, venerdì 31 ottobre, nel Nepal occidentale, hanno perso la vita Farronato e Caputo durante il tentativo di scalata della montagna Panbari, un’elevazione di 6.887 metri. Il loro decesso è stato confermato dalla Farnesina.