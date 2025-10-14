Morbillo, salgono casi in Usa: quarantena per bambini non vaccinati

Morbillo, crescono i casi in Usa: nuovi focolai e quarantena per bambini non vaccinati nello stato della Carolina del Sud. Ma non è tutto. Epidemia in Ohio, crescita dei contagi in Minnesota. Bassetti: “Come se fossero tornati negli anni ’70”

Morbillo, sono in aumento i casi in Usa: crescono i focolai, si registra una quarantena per bambini non vaccinati in Carolina del Sud e la preoccupazione si impenna di pari passo.

Continuano ad aumentare i casi ufficializzati di morbillo negli Usa. Ad agosto si era ‘chiuso’ un focolaio, con una serie di decessi, in Texas. Eppure?

Altri focolai sono ormai registrati nel Paese: dall’inizio dell’anno, sono stati individuati 1.563 casi stando ai dati dei celebri Cdc, vale a dire i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Alla luce dei dati, si parla di un numero individuato come il più alto degli ultimi ventincinque anni. La map del morbillo in Usa mostra una nuova epidemia nello stato dell’Ohio, ma non solo.

Morbillo, nuovi casi in Usa

Una recente crescita di casi in Minnesota e oltre 150 bambini non vaccinati in età scolare nella Carolina del Sud si trovano in quarantena a causa di un’epidemia. Stando ai media americani, prima di quest’anno gli Stati Uniti avevano riscontrato solo dieci grandi epidemie di morbillo da quando hanno raggiunto l’eliminazione nel duemila.

Ma l’epidemia in corso, tra Arizona e Utah è la terza nel 2025. Negli Usa c’è un discorso aperto, e per alcuni problematico, di copertura vaccinale nei bambini, che per coprirsi dall’Mpr (morbillo, parotite e rosolia) è calata al 92,5%, stando agli ultimi dati. Dal momento che il morbillo è una malattia piuttosto contagiosa, gli specialisti di sanità pubblica chiariscono che è quantomeno proficua una copertura Mpr di almeno il 95% per evitare il propagarsi ancora della diffusione.

Cosa dicono gli esperti

Per gli Usa lo scorso anno ha segnato il quinto consecutivo in cui la copertura è stata al di sotto il target indicato. “Mentre il presidente degli Usa si vaccina per tutto, scoppia un nuovo focolaio di morbillo in Usa – si esprime, nel mentre, su X l’infettivologo Matteo Bassetti – Almeno 153 studenti di due scuole della Carolina del Sud sono in quarantena per 21 giorni a causa dell’esposizione al morbillo, hanno annunciato le autorità sanitarie statali. Gli studenti in quarantena non erano vaccinati, hanno aggiunto le autorità.”

“Le scuole si trovano entrambe nella Contea di Spartanburg. E’ come se gli Usa fossero tornati negli anni ‘70, dove unico modo per interrompere il contagio era la quarantena. Il morbillo poi è una malattia devastante che rischia di lasciare importanti conseguenze per i bambini. Un mondo che sta andando indietro”.