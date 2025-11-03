Roma, crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali

Roma, un terribile doppio crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: due operai estratti dalle macerie, uno portato in codice rosso al San Giovanni. Il secondo cedimento durante soccorsi. Aperta un’inchiesta.

La Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, in via dei Fori Imperiali a Roma, è in parte crollata: proprio oggi lunedì 3 novembre. Nove le persone che stamani stavano lavorando dentro la torre al momento del primo crollo.

Che, come dimostrano i dati, si è verificato dopo le 11. Un secondo crollo si è riscontrato poi intorno alle 13, mentre erano in azione i soccorsi.

Una vera e propria pioggia di calcinacci ha anticipato l’implosione della , venuta giù in parte qualche ora prima. Ma che cosa è successo di preciso?

Due operai sono stati estratti vivi dalle macerie dopo il primo crollo: uno in codice rosso al San Giovanni. Un terzo operaio si trova ancora sotto le macerie ma è vigile e risponde ai Vigili del fuoco.

La dinamica del crollo e la situazione al momento

Altri tre operai sono rimasti bloccati in alto dopo il crollo e sono in sicurezza. Un altro operaio si troverebbe ancora nella torre. Tutti i Vigili del fuoco, rimasti coinvolti nel secondo crollo, sono rimasti incolumi.

Aperta un’inchiesta, con l”area in cui si è verificato il crollo è stata circoscritta dai Carabinieri. Del crollo ora se ne occuperà il Nucleo ispettorato del Lavoro e alla Asl.

Gualtieri e il mostro Giuli giunti sul posto

Sul posto sono arrivati anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli per assistere alle operazioni di soccorso. La procura di Roma ha aperto un’inchiesta: nel fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio con il pm di turno Mario Dovinola, si procede al momento per l’ipotesi di lesioni colpose.

Sul posto è in corso il sopralluogo della polizia giudiziaria della sezione specializzata in materia di infortuni sul lavoro. Nell’edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. I pm capitolini disporranno una consulenza per accertare la causa del crollo.