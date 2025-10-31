Viaggiare in treno in Europa, gratis per chi ha 18 anni
Viaggiare in treno in Europa, gratis per chi ha 18 anni. Le iscrizioni al nuovo progetto dell’Unione Europea aperte dal 30 ottobre al 12 novembre. Discover.Eu è rivolto ai cittadini europei neo diciottenni, nati tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2007.
Sono trascorsi 40 anni dall’entrata in vigore dell’accordo Schengen, patto che ha posto le basi per la libera circolazione di persone e merci nei paesi europei.
Per ricordare il grande evento, l’Unione Europea ha proposto una nuova iniziativa rivolta ai neo maggiorenni: DiscoverEU.
Se nati tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2007, tutti i giovani europei potranno spostarsi gratis in tutti gli Stati membri oltre a Islanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Turchia e Liechtenstein.
Ecco l’Interrail: per partecipare occorre andare sulla pagina ufficiale di youth.europa.eu: le iscrizioni, aperte dal 30 ottobre, dureranno fino al 12 novembre. Il numero dei posti a disposizione è proporzionale alla popolazione di ciascuno Stato. Per l’italia sono disponibili 4888 posti.
DiscoverEU, cos’è
DiscoverEU è parte del programma Erasmus+ che si rivolge ai cittadini europei di 18 anni e che offre l’opportunità di viaggiare ed esplorare la diversità dell’Europa, di apprendere il più possibile sul suo patrimonio culturale e la sua storia ed aprire un rapporto relazionale e un contatto con persone di tutto il continente.
Chi prende parte al al bando e si riserverà un posto, otterrà un pass per spostarsi con i mezzi di trasporto più rispettosi dell’ambiente, come i treni. Altre modalità di trasporto saranno consentite in casi specifici, per le persone che vivono in isole o in zone remote. I beneficiari otterranno una carta di sconto DiscoverEU che permetterà riduzioni su alloggio, cultura, sport, trasporti locali o altri servizi.
Come fare l’iscrizione
Per poter partecipare, i giovani devono nati tra il 1º gennaio 2007 (incluso) e il 31 dicembre 2007, collocare il numero della carta d’identità, passaporto o carta di soggiorno nel modulo online e aderire alla dichiarazione sull’onore del modulo di domanda.
Chi rientra nei requisiti dovrà poi prendere parte a un quiz da cinque domande a risposta multipla, più una specie di spareggio, a meno che non decida di viaggiare in gruppo. Ovviamente il candidato deve avere la cittadinanza o la residenza in uno dei seguenti paesi.