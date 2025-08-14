Piedi sudati, il rimedio naturale super efficace | Ti bastano 2 semplici ingredienti

Un trucchetto veloce, naturale e funzionale per risolvere il problema dei piedi sudati: procurati questi due prodotti.

In estate più che mai siamo afflitti dall’annoso problema del sudore.

Si tratta di un modo che ha il nostro corpo per autoregolarsi, dunque bisogna augurarsi di sudare.

Mentre facciamo movimento fisico è assolutamente naturale, ma per natura c’è chi suda di più e chi di meno.

Se a essere sudati sono i tuoi piedi e hai necessità di averli asciutti e profumati in poco tempo ecco cosa puoi fare.

Una ricettina da un minuto e i piedi tornano ‘come nuovi’

Se hai i piedi sudati, il primo istinto sarebbe quello di asciugarli, o di mettere in pratica delle strategie che permettono di camminare agevolmente. Se i tuoi piedi sudano in modo copioso anche quando non stai facendo esercizio fisico, allora potresti avere l’iperidrosi. Non si tratta di una malattia, ma di una condizione che prevede una eccessiva sudorazione necessaria a regolare la temperatura corporea.

A livello sociale il sudore è mal tollerato, persino quando si fa attività fisica. Per questo motivo, anche quella che è una pratica messa in atto dal corpo umano per regolarsi diventa qualcosa da scongiurare quando si è in mezzo alle persone. Sudare molto spesso può accadere soprattutto in corrispondenza delle estremità del corpo, ovvero mani e piedi. Un profilo Tik Tok consiglia una bizzarra ‘maschera’ fatta di pochissimi ingredienti che impedirebbe l’eccessiva sudorazione.

Un rimedio bizzarro per la sudorazione dei piedi

A diffondere questo trucchetto che dovrebbe far sparire un eventuale problema è il profilo Tik Tok archiviodellemeraviglie. In un video viene mostrata la ricetta che garantirebbe non solo la fine della sudorazione eccessiva, ma anche l’eliminazione di funghi e cattivo odore rispetto ai piedi.

Secondo la pagina web bisogna immergere i propri piedi in un composto fatto da 300 ml di coca cola, bicarbonato di sodio e un goccio di aceto bianco. Non è indicato per quanto tempo bisogna lasciare i piedi in questa mistura. Tuttavia, questo rimedio non sembra essere supportato dalla scienza, e, forse proprio per questo, gli utenti nei commenti si sbizzarriscono. In moltissimi scrivono commenti fortemente ironici come “Ho provato….Prima avevo il 43 di numero di scarpe adesso ho il 39“, e simili. In ogni caso, se si è in imbarazzo o si soffre per un problema di eccessiva sudorazione ai piedi, allora non resta che mettersi in contatto con il proprio medico o con uno specialista che sia in grado di fornirvi soluzioni testate.