Nuova legge statale: vietato avere un solo animale domestico | Devi possederne almeno due

Nuova legge statale: pazzesco, surreale e per molti inaccettabile. Da oggi è vietato avere un solo animale domestico. Devi possederne almeno due. Scatta la nuova regola: per alcuni potrebbe suonare perfino ‘simpatica’.

Ma per altri, sarebbe troppo. A volte sembrano emergere delle nuove regole che non tengono conto delle situazioni economiche o sociali dei singoli.

In genere, ovunque, esistono delle regole o abitudini così particolari e quasi da considerare illegali, intorno a noi: nel nostro Paese, altrove nel mondo. Cambia poco.

Nel mondo che ci circonda, esistono regole e abitudini bizzarre, estreme o appunto al limite della legalità. Spesso queste norme derivano da tradizioni antiche.

Contesti culturali molto specifici o da esigenze locali che, nel tempo, si sono consolidate fino a diventare “normali” per chi le vive, ma sorprendenti per chi le osserva dall’esterno.

Ecco un caso incredibile: animali singoli, mai più

In molti casi, si tratta di regole non scritte, nate da consuetudini sociali che definiscono ciò che è accettabile o meno in una determinata comunità. Altre volte, invece, si parla di vere e proprie restrizioni legali che sembrano assurde ma che rispondono a particolari problemi locali. Un esempio? In alcune città è vietato stendere i panni alla finestra o camminare a torso nudo, mentre in certi paesi si può incorrere in multe per comportamenti che altrove sarebbero considerati normali.

Anche alcune abitudini diffuse possono sembrare sospette o discutibili: pensiamo ai piccoli “favori” tra amici che in realtà sfiorano l’illegalità, come saltare la fila grazie a una complicità, o parcheggiare in modo irregolare “solo per cinque minuti”. Questi comportamenti nascono da un mix di furbizia, abitudine e tolleranza sociale, e spesso restano impuniti proprio perché culturalmente accettati. E poi ci sono le regole sugli animali domestici.

Ecco cosa succede se hai un solo animale a casa

Alcune regole strane esistono semplicemente perché nessuno le ha mai cancellate: leggi obsolete, ancora valide, ma surreali, come quelle che in USA impediscono di portare un ‘gorilla’ in auto. A che serve? Invece, ce ne è una che riguarda gli animali domestici. Se vuoi averne uno, devi averne almeno un altro, adesso.

La legge lo dice: non sei più autorizzato o autorizzata a possedere un solo animale domestico. Almeno se ti trovi a vivere in Svizzera. Esatto, In Svizzera è vietato avere un solo porcellino d’India, perché secondo studi recenti, soffre troppo di solitudine. Per cui se ne vuoi avere uno, devi possederne un altro, per legge.