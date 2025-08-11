Gara clandestina tra bambini: sfruttati fino al midollo | I piccoli hanno meno di un anno

Sembra sfruttamento minorile, ma la competizione è davvero incredibile: certi partecipanti non raggiungono l’anno.

Le immagini sono inequivocabili e non sembra nemmeno vi sia traccia di intelligenza artificiale.

Sono proprio bambini, quasi neonati, quelli che vediamo competere in un’incredibile gara.

Non a caso, infatti, i video sono diventati virali in un batter d’occhio online.

Se alcuni utenti sono ilari, altri esprimono la propria opinione quasi disgustati, gridando allo sfruttamento. Ecco cosa succede.

Bambini in gara: le immagini sono tra l’esilarante e il bizzarro

Se non avevate ancora incontrato queste immagini incredibili, allora sono da non perdere. In termini di eventi incredibili e (probabilmente), mai visti prima, l’Italia ha molto da imparare dagli Stati Uniti, che riescono sempre a stupire tutti. Questa bislacca competizione, che oggi ci tiene incollati agli schermi del telefono, ha avuto luogo durante una partita di basket della Women’s National Basketball Association, nel corso della consueta pausa centrale, anche detta halftime in inglese. La WNBA costituisce il più alto campionato professionistico di pallacanestro femminile negli USA.

In genere, la pausa dura circa 15 minuti, e permette alle giocatrici di riposarsi e agli allenatori di riorganizzarsi. In genere, nel corso di questi 15 minuti, l’organizzazione si occupa di intrattenere il pubblico, in genere con mini-gare, giochi, spettacoli di danza o mascotte. In questo caso, al centro della halftime ci sono stati dei bambini davvero piccoli che sono stati fatti…gareggiare tra loro! Diversi piccoli giocatori, vestiti con delle divise minuscole, hanno tentato di tagliare il traguardo prima degli altri (più o meno consapevolmente). Ecco come si sono organizzati.

Bambini in divisa e in campo per sfidarsi

Uno spettacolo messo in atto per far ridere, quello organizzato nel corso della partita delle Indiana Fever. Messi su una linea di partenza, i bambini sono stati incoraggiati a gattonare fino a quella di traguardo. Ovviamente, i bimbi hanno iniziato a scorrazzare per il campo da gioco, senza minimamente curarsi del traguardo.

Qualche membro dello staff, ogni tanto, prendeva un bambino e lo riposizionava nella traiettoria di traguardo. Alcuni bambini hanno deciso di sedersi. Insomma, la ‘baby race’ è stata una gara davvero spassosa, e soprattutto tenera, che ha visto la partecipazione attiva all’intrattenimento da parte dei genitori dei minuscoli ‘gattonatori’. Sul web, ovviamente, non è mancato chi gridasse allo scandalo, ma, in generale, l’iniziativa è stata molto ben accolta sia dagli spettatori e dalle spettatrici presenti in loco, sia dagli utenti del web.