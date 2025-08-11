Un’esperienza fuori dal normale in un borgo italiano | Voli a mille metri d’altezza e ad una velocità di 100 km/h

Pensavi a una passeggiata nel borgo, invece ti ritrovi a volare a mille metri d’altezza e velocissimo: ecco dove puoi farlo.

Gli sport e le esperienze estreme sembrano non fare altro che moltiplicarli man mano che la sicurezza li rende più sicuri.

Senza dubbio, stiamo vivendo la contemporaneità della ‘experience’, in cui molto spesso quando si fanno regali si pensa molto più a un’esperienza, appunto, che a un bene materiale.

E molte tra le più apprezzate sono proprio esperienze estreme, o, comunque, fuori dal comune.

Oggi proponiamo la possibilità di volare, quasi letteralmente, a un’altezza di mille metri e una velocità di 100 km/h.

Volare, non solo con l’aereo, ma anche così: non serve nessun tipo di abilità

In Basilicata è possibile fare questa imperdibile esperienza che può far provare la sensazione di volare. Tra le Dolomiti Lucane, è possibile fare il Volo dell’Angelo, considerata tra le zip line più suggestive d’Italia. Il punto di partenza e quello di arrivo sono due meravigliosi borghi incastonati nella roccia, Pietrapertosa e Castelmezzano, che offrono, al di là di questa esperienza magnifica, paesaggi stupendi, possibilità di fare escursioni e di provare i prodotti locali.

Chi si presta a fare quest’esperienza può scegliere la Linea San Martino, che parte da Pietrapertosa e giunge a Castelmezzano, con una velocità di 110 km/h e un dislivello di 118 metri, o la Linea Peschiere, la tratta in cui i punti di partenza e arrivo sono invertiti, che invece prevede una velocità massima di 120 km/h e un dislivello di 130 metri. Inoltre, è possibile scegliere tra un volo individuale o in due. Ecco quali sono i prezzi aggiornati a quest’anno.

Un volo, sì, ma orizzontale: quanto costa l’esperienza della vita

Fantastico e liberatorio, specie se gridi a squarciagola: l’esperienza del volo dell’Angelo è tua disposizione per un prezzo tutto sommato accessibile, quanto meno presso la struttura in Basilicata.

Cercando sul web, le tariffe per quest’anno sono di 33 euro per l’esperienza singola e 60 per quella di coppia, e ci sono rispettivamente 2 e 3 euro di prenotazione per ogni volo. Le tariffe per weekend, festivi e i mesi di maggio, giugno, agosto, ottobre e novembre, invece, sono maggiorate di circa una decina di euro. Questi costi, comunque, includono volo di andata e ritorno e anche il servizio navetta che vi riporterà al borgo di partenza. Prima di acquistare il biglietto, controllate se sono anche disponibili promozioni in base alla quantità dei ticket acquistati.