Migliorare salute e fisico: gli allenamenti non servono a niente | L’unico metodo efficace attuabile da tutti

Migliorare salute e fisico: gli allenamenti non servono a niente. O meglio: non da solo: per trovare giovamento c’è solo un segreto. L’unico metodo efficace attuabile da tutti, il più semplice e naturale di tutti, è proprio questo.

Vuoi tornare in forma? Vuoi farlo nell’immediato e, se possibile, fare di questo un tuo nuovo mantra, cambiando abitudini e stili di vita? Bene, anzi, benissimo.

Migliorare la propria salute oggi è il viatico per star bene domani ma, soprattutto, il migliore e solo e unico modo per poter vivere un presente accettabile.

Fisicamente, psicologicamente, socialmente: perché trovarsi in una situazione di disagio o, più che altro, di malessere? La fisicità, la salute, sono essenziali.

E non solo, ovviamente, per un mero fatto ‘naturale’: se il tuo corpo si ammala, se non stai bene fisicamente, entri in una spirale il cui epilogo è sempre il meno auspicato.

Migliora la tua salute, il segreto è questo

Per poter star bene da ogni punto di vista, come tutti dicono, bisogna seguire dei semplici consigli e smettere di predicare bene per poi magari razzolare male, come si suol dire. Ovvero sia, fare ciò che consigliamo agli altri.

Una dieta sana e equilibrata, certo, ma anche uno stile di vita attivo, muovendosi il giusto. La verità però è che questo non basta, perché c’è un aspetto che ha maggior rilevanza, e che non possiamo e né dobbiamo dimenticare. Un segreto, a dire il vero, che poi segreto non è. Ecco cosa dobbiamo fare per stare bene con noi stessi.

Ecco cosa devi fare se fai

Per migliorare il corpo devi bere acqua, e nello specifico bere tre litri di acqua al giorno per un mese. Guardiamo bene cosa succede. La settimana numero uno si presenta con una immediata novità. Senti la pelle più liscia e levigata. Senti minore stanchezza, i riflessi sembrano migliorare, e la tua digestione si regolarizza. E anche la cosiddetta ‘fame nervosa’ cala in modo sensibile. Dopodiché?

Si passa alla seconda settimana: i reni lavorano meglio, elimini molte più tossine, il corpo trattiene meno liquidi e sembra che perfino le famose ‘occhiaie’ spariscano. La concentrazione cresce molto di più, poi, nella terza settimana, mentre nella 4° il metabolismo è decisamente molto più attivo rispetto a inizio mese, e hai davvero molta più energia. Non è una sensazione, è certezza. Durante il giorno e durante la notte sembri sfruttare meglio le tue ‘risorse’, e dormire anche meglio: la tua pelle appare più luminosa.