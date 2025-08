Svolta incredibile in Italia: benzina gratis per tutti | La Sardegna ha già attuato il programma

Svolta incredibile in Italia: da non crederci, ma è tutto vero. Da oggi arriva la benzina gratis per tutti. La Sardegna ha già attuato il programma. Se vai lì, non paghi quando vai a fare rifornimento. E in più, ti godi anche dei manicaretti da favola.

Solo che non è una favola, non è un sogno, ma una meravigliosa realtà da sogno. Immaginatevi la scena: non solo siete in un’isola meravigliosa: ma neanche pagate la benzina.

Vi trovate a godere, per di più, di cibo straordinariamente buono: vi sedete a una tavola con piatti tipici sardi, e a fine pranzo vi dicono pure che la benzina è gratis.

Sì, in Sardegna fanno così: ve la offrono loro. Non la pagate. E anche se alcuni non ci crederanno, è la pura realtà.

Qualcosa che ha davvero del clamoroso in tal senso è stato pensato e poi inventato in concreto, in Sardegna. Un progetto a dir poco innovativo, e sensazionale.

Ecco l’idea geniale

Ci hanno pensato dei ristoratori. Tra Sassari e Alghero infatti è sorto un ristorante che impronta una proposta rivoluzionaria: non solo culinaria. Se vai lì, non paghi la benzina. O meglio, ti fa lo sconto sulla benzina. Qui, infatti, non solo hanno inventato la raclette sarda. Ma, in più, se vai lì e consumi ti danno in omaggio il carburante.

Sì, esatto avete capito benissimo: se mangi da loro, non paghi la benzina. Insomma, un doppio vantaggio, anche solo nel guardare gli splendidi manicaretti che ti offrono, tanto per incominciare. Lì, alla ‘fazenda factory’, questo il nome della location tra Alghero e Sassari, vi è un punto di ristorazione a un passo da distributore di carburante, con tanto di isola Gas. Un posto come altri? Niente affatto.

Mangi, ti diverti e non paghi neanche la benzina, in Sardegna

Accanto al ristorante, c’è anche uno spazio riservato ad asini, capretti, e tanto per gradire pure una barca arenata con tanto di sassi bianchi e alberelli di arredo al suo interno. Ma soprattutto, c’è il carburante. Accanto alla pompa di benzina, ecco il ristoranti, con una sala davvero spaziosa, pasta fatta in casa rigorosamente originale, tra carasau, polpettone e formaggi imperdibili e, ancora, primi a volontà, sughi e vongole, spiedini di carne come picanha e pancetta e non solo. E dulcis in fundo, quando vai a pagare ti danno il 5 per cento di sconto per ogni persona che ha consumato.

Dunque, più siete, e meno pagate. Nella ipotesi che ci vada una famiglia di 5-6 persone, ad esempio, consumando anche solo un primo piatto e un secondo, avrete addirittura uno sconto così largo, restituito in buoni benzina, da farvi il pieno senza tirare fuori un solo centesimo.