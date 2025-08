È il gusto di granita dell’estate 2025: una novità che sta facendo impazzire tutti | SPOILER, non la trovi in Sicilia

Questo nuovo gusto di granita sta facendo impazzire chiunque. È infatti la novità dell’estate 2025. Non si trova però in Sicilia, ma altrove.

La granita, con la sua consistenza vellutata e il suo potere rinfrescante, è da sempre il simbolo dell’estate italiana. Un piacere semplice e iconico, soprattutto nella sua celebre versione siciliana.

Agrumi, caffè, mandorla. Questi sono i suoi classici gusti, che evocano immediatamente immagini di sole, di mare e d’Italia.

Tuttavia, una sorprendente novità sta varcando i confini della tradizione e scatenando la curiosità di tutti. Si tratta di un’audace interpretazione del classico dessert ghiacciato, che sta attirando l’attenzione di tutti e proponendo un’esperienza sensoriale totalmente inaspettata.

È stato definito il gusto dell’estate 2025. Chiunque è rimasto esterrefatto dal suo gusto insolito.

Il nuovo gusto che sta facendo impazzire chiunque non si inserisce nella scia dei classici aromi cremosi o fruttati. È infatti qualcosa di completamente diverso e un connubio che fino a qualche tempo era ritenuto impensabile.

Si tratta di un sorbetto ghiacciato alcolico. Pensato per offrire un assaggio di “dolce vita” in versione ghiacciata, è stato lanciato sul mercato americano, ma porta con sè l’essenza di un’amatissima bevanda, nonostante sia stata arricchita da note fresche e agrumate. È perfetta sia per ricordare il belpaese, che la sua estate.

Come spiega “Beverfood.com”, questa granita rappresenta un mix tanto fresco quanto divertente ed è stata pensata per portare un tocco di stile italiano alle occasioni estive. Nasce da una collaborazione con Molson Coors e la chef Giada De Laurentiis. La chef stessa ha dichiarato che la granita con questa bevanda è “ancora più speciale”. Del resto si tratta della birra più consumata e apprezzata dagli italiani.

La Molson Coors detiene i diritti esclusivi di importazione ed esportazione di alcune birre negli Stati Uniti, tra cui anche la Peroni, la protagonista di questa nuova granita. La novità che in America sta spopolando è infatti la Peroni Italian Beer Ice, una granita/sorbetto al gusto di Peroni, arricchita da note di agrumi. È la dimostrazione che la granita non ha più confini di gusto.