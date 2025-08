Crolla parete di una casa, uomo sfiorato per 5 cm | Il VIDEO terrificante: sarebbe rimasto spiaccicato

Crolla una parete di una casa, e un uomo sfiorato per 5 cm rischia la vita. Il VIDEO terrificante: ma lo rende celebre in tutto il mondo. Un solo centimetro in più, e sarebbe rimasto spiaccicato. Morto nel peggiore dei modi.

Di che cosa stiamo parlando? Di una delle situazioni più iconiche che si possano ricordare, oltre ad aver rappresentato una possibile tragedia.

Dal possibile rischio di una delle più tragiche fini, all’atto più clamoroso che potesse compiere, rendono di fatto una delle ‘celebrità’ del segmento più note.

Quale segmento? Ecco, è presto detto. Il punto è che se ci dicessero che qualcuno rischia di finire devastato da una parete di una casa che crolla, penseremmo subito a un disastro naturale, o a una sciagura.

Di sicuro non penseremmo che tutto questo fosse stato architettato, voluto e pianificato a tavolino dallo stesso soggetto che poi ha rischiato di esserne travolto.

Ecco cosa ha rischiato

Stiamo parlando della vicenda che riguarda ciò di cui è stato protagonista, un bel po’ di tempo addietro, uno degli stunt man più noti e celebri della storia. Di certo piuttosto noto tra coloro i quali vivono di questa professione e di questo segmento lavorativo nella sua interezza. Un uomo che si è sottoposto a un incredibile rischio. Quello di accettare il pericolo di farsi crollare addosso una parete da ben 1800 kg. Esatto, mille e ottocento chilogrammi.

Che, solo a dirlo, fa davvero paura. Se una sola manciata di kg, cadendo può farci male, cosa accadrebbe se ci colpissero dei quantitativi molto, molto maggiori. Meglio non pensarci certo: ma di certo ci avrà pensato quest’uomo che vediamo nel video, che ha rischiato, pur essendo preparato professionalmente, di essere beccato da una parete di una casa demolita per una questione di pochi centimetri.

La parete crolla, poteva ucciderlo

Stiamo parlando di lui, Buster Keaton, uno dei must del settore, che come si vede nel video viene sfiorato dalla parete che crolla. Ma chi era Keaton? Uno dei più famosi interpreti del cinema muto e delle scene di ‘azione di di pericolo’ peggiori che si possano pensare, sebbene molte siano pensate per far ridere, e per essere divertenti per il pubblico. Solo che a rischiare le penne c’era lui.

Ma tra le tante scene iconiche dalle sua carriera, quella della casa che gli crolla intorno, e che lo ‘salva’ perché lui si trova nello spazio della finestra vuota e senza vetri, è quella più iconica. Fu rifatta nel 1928 perchè lui la ritenne poco credibile in precedenza. Prese le misure, segnò sul terreno lo spazio esatto in cui sarebbe dovuto essere nell’atto della caduta e si lasciò uno spazio di margine di soli 5 centimetri per lato.