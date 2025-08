Nuovo aereo trasparente: i passeggeri hanno una vista mozzafiato | Ti sembrerà di fluttuare nell’aria

Una vista pazzesca e un’esperienza più unica che rara, l’aereo trasparente ti farà vivere la sensazione del volo.

La tecnologia attuale ci sembra incredibile se ci guardiamo indietro, ma troppo spesso dimentichiamo di quanti passi avanti potremmo fare.

Il progresso non riposa mai, e dopo esperienze pazzesche in strutture come zero-gravity o simulazioni con il VR, il prossimo passo potrebbe essere l’aereo trasparente.

Questo oggetto è stato ipotizzato da alcuni content creator online, che si sono rivolti al pubblico chiedendo se pagherebbero una data cifra.

Le risposte sono state disparate (alcune anche disperate), ma ecco come sarebbe fatto l’aereo trasparente.

Viaggio in aereo, con la formula della trasparenza non ti annoierai mai più

Il prezzo ipotizzato è di 35.000 euro, un costo che solamente i pochi ricchi del Pianeta potrebbero permettersi, e il viaggio sarebbe in una sorta di capsula privata. Il concetto di aereo trasparente, comunque, non è di per sé così innovativo. Già nel 1942 era stato ideato come mezzo utilizzato niente di meno che da Wonder Woman nei fumetti. In quel caso, ovviamente, non si parlava di trasparenza, ma di invisibilità. Di certo, comunque, Wonder Woman aveva davvero quella possibilità di sentirsi immersa nel panorama circostante e di ammirare il mondo a 360°.

Un aereo trasparente, per il momento, non esiste. Alcune aziende hanno pensato di progettare jet con pareti interne che proiettino l’esterno, garantendo una esperienza immersiva. Si tratta, comunque, ancora di progetti lontani da un utilizzo di massa. L’idea di viaggiare come se l’aereo non ci fosse, però, potrebbe essere realizzata in una capsula come già accennato.

Un viaggio in totale trasparenza, un sogno non così lontano

Sul web si ipotizza la possibilità di progettare una cupola in vetro da installare su un normale aereo. All’interno della cupola vi sarebbero due posti, acquistabili per 35k l’uno. Questo permetterebbe di osservare l’ambiente circostante, che in molti momenti si configura come uno spettacolo meraviglioso. Ciò che è indubbio è che troppo spesso sottovalutiamo la bellezza di quanto ci circonda, e una capsula simile potrebbe essere ideale per rimettere le nostre priorità al posto giusto.

Sebbene ancora non esista né sia realizzabile un aereo trasparente, la capsula potrebbe essere teoricamente fattibile. Inoltre, gli studi sui materiali sono sempre in corso. Attualmente è possibile realizzare componenti di alcuni droni in materiale trasparente, ad esempio. Non possiamo escludere che in futuro ci sarà la possibilità di viaggiare su aerei costruiti interamente in questo modo.