Morto a Tricase Porto, ennesima tragedia consumata in mare

Un turista si sente male durante una giornata al mare e non riesce a sopravvivere. Un altro episodio di cronaca nera estiva.

Questa stagione estiva 2025 sembra un film horror, dal momento che ogni giorno la cronaca nera è costellata da casi di decessi e/o dispersi in mare o in spiaggia.

Per diverse persone, le vacanze estive di quest’anno hanno avuto un epilogo tragico. Tra chi ha subito la pena maggiore in prima persona, ovvero è morto, e chi ne ha sofferto in modo indiretto (vale a dire parenti e amici).

Nonostante siamo ad agosto, e quindi l’estate è più che inoltrata, si continuano a registrare casi di persone decedute durante un bagno rinfrescante in mare o un momento di relax sotto al sole.

Oramai non è raro ritrovarsi vicini di ombrellone di un cadavere o fare il bagno con persone che si sentono male per poi morire pochi minuti dopo.

Un altro decesso

Lo scorso 3 agosto si è verificato un altro episodio tragico che riguarda la morte di un turista a Tricase Porto, frazione di Tricase in provincia di Lecce (Puglia). Secondo quanto si legge sul sito quotidianodipuglia.it, un uomo di 62 anni residente in Germania ma originario di Tutino di Tricase ha perso la vita mentre si stava facendo un bagno in mare.

L’episodio è accaduto nella mattina di domenica 3 agosto nella località nota come dietro l’arco, sempre a Tricase Porto. Il turista di 62 anni si stava godendo qualche attimo di relax che poi si è trasformato in un incubo con l’epilogo più tragico di sempre, vale a dire la sua morte. L’uomo è deceduto sotto gli occhi degli altri bagnanti lasciandoli scioccati e senza parole.

Gli avvenimenti

Stando a quanto riportato dal sito quotidianodipuglia.it, le prime ricostruzioni della vicenda suggeriscono che l’uomo stava facendo un bagno nell’acqua bassa. Era immerso fino a mezzo busto quando viene colto improvvisamente da un malore. I bagnanti si sono resi conto subito che qualcosa non andava e hanno chiesto aiuto.

Nel minor tempo possibile, i medici e i paramedici del 118 sono arrivati sul posto ma ogni loro tentativo di rianimazione è stato vano. Il turista di 62 anni è deceduto in mare e i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La probabile causa della morte dell’uomo è riscontrabile in un arresto cardiaco a seguito del malore avvertito. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Tricase per eseguire i rilievi del caso.