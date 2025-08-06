Madre si butta in acqua per salvare i suoi figli al largo | Salvati tutti dal titolare del lido

Tragedia sfiorata a San Vincenzo, dove una madre e i suoi figli stavano affogando in mare aperto. Soccorsi dal proprietario del bagno Florida.

L’estate delle tragedie stava per colpire ancora, ma fortunatamente questa volta l’epilogo è stato positivo. La cronaca nera di questi mesi estivi è costellata da drammi in mare o in spiaggia e la paura è sempre più presente.

Tuttavia l’ultimo episodio è finito bene perchè lo scorso 5 agosto a San Vincenzo, in provincia di Livorno, lo stabilimento balneare Florida ha evitato di essere teatro dell’ennesimo dramma estivo.

Come capita quasi sempre, l’evento che stava per cambiare le sorti di tre esseri umani è accaduto in pochissimi secondi.

Una madre e i suoi due figli stavano per morire affogati perché i bambini sono stati risucchiati a largo dalla forte corrente e la madre si era tuffata per cercare di salvarli. Tuttavia, anche lei è finita in balia delle onde.

La vicenda

Secondo quanto si legge sul sito iltelegrafolivorno.it, la recente tragedia evitata per un soffio è accaduta martedì 5 agosto verso le 19:30 al bagno Florida. Matteo Montagnani, il titolare del lido, ha raccontato la vicenda. Due bambini stavano giocando in acqua vicino alla riva quando improvvisamente vengono trascinati a largo dalla forte corrente.

Non appena i due bimbi spariscono dalla vista, la madre si mette in allarme e si getta in acqua per cercare di salvarli. Tuttavia, la corrente del mare era troppo forte e anche lei si trova presto in difficoltà. I bagnini del lido finiscono il loro turno alle 19, quindi nel momento dell’incidente in mare avevano staccato da mezz’ora. Per fortuna il proprietario del bagno, assieme a suo padre, si sono accorti della difficoltà della donna in mare e si sono messi subito in moto per agire e salvarli tutti.

Le parole del sindaco

Matteo Montagnani e suo padre sono immediatamente intervenuti con i mezzi necessari e sono stati in grado di riportare a riva sani e salvi sia i due bambini che la madre. Il titolare del lido ha ammesso che si è trattato di un salvataggio piuttosto complicato a causa del forte vento che ha causato diverse onde.

Stando a quanto si legge sul sito iltelegrafolivorno.it, il sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci ha sottolineato quanto l’attenzione da prestare al mare sia fondamentale. Non si deve sottovalutare mai la condizione del mare e se troppo agitato è meglio non farsi il bagno. Inoltre il sindaco ha voluto evidenziare come sia importante la formazione dei lavoratori dei lidi, che non servono solo per una questione di turismo ma soprattutto per salvare la vita alle persone.