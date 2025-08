Spiagge mute, qui non si può parlare: regna la pace e il relax

Lidi come biblioteche, dove parlare è assolutamente vietato. Il silenzio è d’oro e in queste spiagge è un mantra.

Le vacanze estive sono un momento di gioia e libertà che chiunque decide di trascorrere come più desidera. C’è chi opta per il mare e chi per la montagna, ma la novità del momento riguarda la prima alternativa.

Ci sono persone che amano la confusione e cercano spiagge e resort turistici pieni zeppi di attività ricreative gestite dagli animatori turistici.

Tuttavia, ci sono anche persone che preferiscono luoghi più calmi e silenziosi ma è difficile trovarli nel pieno dei mesi estivi.

Invece adesso è possibile anche per loro godersi la vacanza ideale perché sono nate le spiagge dove non è possibile parlare o giocare facendo rumore e schiamazzi.

Il silenzio è d’oro

Secondo quanto si legge sul sito menshealth.com, i lidi dove è vietato emettere qualsiasi tipo di rumore stanno diventando sempre più famosi perché molte persone li stanno scoprendo ed apprezzando. È la nuova moda di questa estate 2025 e riguarda le spiagge che sembrano più biblioteche a cielo aperto. Ovviamente nessuno mette un bavaglio alla bocca ai bagnanti, ma se hanno bisogno di parlare devono farlo sottovoce.

Questi luoghi sono stati ribattezzati bagni silenziosi e qui è praticamente impossibile sentire una radio a tutto volume o vedere giocare con i racchettoni a riva sentendo urla e schiamazzi. In questi lidi regna la pace assoluta e gli unici suoni che si sentono quelli della natura: lo sciabordare delle onde a riva, il fruscio del vento tra le fronde e il cinguettio degli uccellini in volo.

Dove si trovano queste spiagge silenziose

In Italia, i precursori dei bagni silenziosi sono stati alcune spiagge attrezzate in Toscana e in Puglia. Stando a quanto riportato da menshealth.com, in questi lidi i bagnanti possono riposare in totale serenità senza venire disturbati da schiamazzi improvvisi o da schizzi d’acqua. Sono spiagge che difficilmente vengono frequentate da famiglie con bambini, ma il loro successo sta crescendo sempre di più.

Infatti non solo in Toscana e in Puglia, ma anche in altre Regioni d’Italia i bagni silenziosi stanno diventando famosi. Ad esempio, ci sono anche in Liguria e in Sicilia e persino in Lombardia sul lago di Como. Una regola particolare, soprattutto avendo in mente le immagini delle spiagge gremite di persone che ridono, scherzano e giocano facendo molto rumore. Tuttavia, nel 2025 ci sono anche i lidi per tutti coloro che vogliono riposare in spiaggia senza sentire troppo chiasso.