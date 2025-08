Divieto di pesca in tutti i mari d’Italia: rischi sanzioni economiche e amministrative | La legge è già in vigore

Divieto di pesca in tutti i mari d’Italia: arriva la comunicazione e, dunque, anche la prescrizione. In molti cadranno dalla proverbiale sedia. Altri, non ci crederanno, non vorranno farlo. Ma dovranno. Dovranno accettarlo.

E saranno accettarne il vincolo e le conseguenze. Sì, perché se non si adegueranno alla nuova regola, il dazio da pagare potrebbe – anzi, sarà – enorme in tutti i sensi.

Divieto di pesca: non puoi sbagliarti, la regola è semplice, e inequivocabile nella sua chiarezza. E in un momento cruciale, per il ‘mare’, e l’acqua in particolare, come questo, la faccenda risalta.

Sì, perché diciamocelo: l’estate è l’estate, e il mare è il mare, e il binomio, se non inscindibile e universale, è qualcosa di molto simile a questo per molti.

E per molti l’estate e il mare significano ‘pesca’. Ma se pescare è un’attività – e una professione – tollerata e sancita e individuata dalle regole, le stesse, poi, vanno rispettate.

Ecco le nuove regole sulla pesca

Per poter esercitare una attività di pesca, infatti, già da ora, anzi già da sempre verrebbe da dire, esistono regole e norme ben precise. Da rispettare, in modo rigoroso, e per tutta una serie di ragioni. Difesa dell’ecosistema, sopravvivenza delle specie, sicurezza pubblica, tutela ambientale e chi più ne ha, ne metta. Ma adesso la situazione si fa ancora più rigorosa e scatta il nuovo protocollo.

Si tratta di un divieto generalizzato, uno stop clamoroso a ben vedere. E alcuni, a leggerlo in questi termini, potrebbero entrare in uno stato di panico e di frustrazione: in effetti, scatta il divieto di pesca in tutti i mari, in modo indistinto. E se non fai come ti dicono, rischi grosso. Vale a dire che rischi sanzioni economiche e amministrative. La legge è già in vigore e non ammette deroghe.

Ecco il motivo per cui non puoi pescare

Ti starai, adesso, senz’altro chiedendo come si possa vietare in modo assoluto la pesca, che resta una delle attività produttive più importanti del nostro ‘ecosistema produttivo e alimentare’ e dunque anche economico. Ma proprio di ecosistema parliamo e, nello specifico, di sicurezza e di protezione e incolumità.

Il divieto assoluto, in effetti, non riguarda in modo ‘assoluto’ tutte le specie marine: non si tratta di vietare la pesca di tutti i pesci e gli esseri viventi marini, nel rispetto delle attuali regole di base, ovvio. Stiamo parlando, ovvio, della pesca delle meduse. Qualcosa di vietato, pericoloso, e nocivo per la tutela della biodiversità.