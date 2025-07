Sperduta e lontanissima dalla vita: è tra le isole più piccole del mondo | È totalmente disabitata

Quest’isola è una delle più piccole e sperdute del mondo ed è completamente disabitata. Non c’è nessuno che ci abita.

Il nostro pianeta è costellato di isole, alcune immense come continenti e altre grandi come degli scogli.

Alcune di queste si distinguono infatti per la loro piccolezza. Sono delle vere e proprie gemme che si trovano disperse nell’immensità degli oceani, come quest’isoletta, che sull’atlante è un puntino quasi impercettibile.

È una delle terre emerse più piccole del mondo e un luogo in cui la natura regna incontrastata, lontana chilometri e chilometri dal trambusto della civiltà.

Non c’è nessuno che abita nell’isola. Questa è infatti completamente deserta. Allo stesso tempo è però davvero affascinante.

Completamente deserta nonostante il fascino

Quest’isola è l’esempio perfetto di ecosistema isolato. Come spiega “Wikipedia”, le sue coste rocciose sono sferzate da dei freddi venti e circondate da delle acque gelide, tanto che la flora e la fauna si sono sviluppate adattandosi a queste condizioni estreme.

È infatti un punto d’interesse scientifico per lo studio della biodiversità marina e terrestre, anche considerando le tante colonie di uccelli che nidificano sulle loro scogliere e la sua bellezza selvaggia. Non c’è niente che interrompe la sua natura primordiale, se non il fragore delle onde e il richiamo degli animali.

Custode di una tragedia, preservatrice del futuro

Nonostante l’isola attiri l’attenzione degli scienziati, nessun uomo l’ha mai vissuta in modo permanente. Come spiega “Wikipedia”, l’isola viene infatti visitata solamente per delle brevi spedizioni scientifiche, pianificate e strettamente autorizzate. Per quanto sia affascinante non è quindi possibile visitarla in alcun modo.

L’ultimo insediamento che c’è stato risale infatti al passato e si è concluso in tragedia, con la morte di buona parte dei coloni, che in Francia vengono conosciuti come i dimenticati dell’isola. Da allora nessuno vive in questo piccolo angolo di paradiso dell’Oceano Indiano, l’Isola di Saint-Paul. Oggi è infatti un santuario incontaminato e disabitato, dove l’accesso è vietato a chiunque, proprio per ragioni ambientali e con lo scopo quindi di preservare la natura incontaminata. È quindi una custode di un passato doloroso, ma anche di un futuro. Un vero ma minuscolo angolo di paradiso.