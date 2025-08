Scompare una delle spiagge più belle della Puglia: è stata sommersa dal mare | Le immagini sono disastrose

Una delle meravigliose spiagge pugliesi sommersa d’acqua, la potenza della natura si trasforma ancora in disastro.

La Puglia è una delle regioni più popolari per le vacanze estive balneari: presenta un territorio variegato e acque da fare invidia ai Caraibi.

Nel corso del tempo è diventata sempre più organizzata, e questo ha fatto sì che il settore turistico della regione decollasse.

Sfortunatamente, di recente una delle sue spiagge più meravigliose è stata protagonista nel corso di un evento climatico estremo.

Ormai ce ne sono in continuazione, e sono uno dei tanti segnali degli squilibri climatici, ecco cosa è accaduto e dove.

Zero possibilità di sdraiarsi in spiaggia, questa è sommersa

Ultimamente, gli eventi climatici sembrano essere sempre più estremi. Le alte temperature sono sempre più alte, i venti sempre più problematici e la pioggia si trasforma in tempesta in un attimo. Non tutti sono attrezzati a questo tipo di avvenimenti, perché si tratta di una estremizzazione che appartiene agli ultimi dieci anni e che dipende dal cambiamento climatico.

Una testimonianza di quanto sta accadendo è proprio il video che mostra il riversarsi dell’acqua sulla spiaggia di Polignano a Mare, nota località turistica pugliese. Chi ha prenotato le sue vacanze proprio qui e nel periodo dell'”inondazione” è stato davvero sfortunato. Di preciso, ecco cosa è accaduto.

Scomparsa sotto l’acqua, era tra le spiagge più belle della zona

Senza dubbio Polignano a Mare si riprenderà una volta terminata la tempesta e ristabilito un clima in linea con l’estate, ma, senza dubbio, questo tipo di eventi non giova all’immagine del posto, che vive in gran parte di turismo, né rende la vita facile ai balneari. Come detto, tali eventi climatici si sono intensificati nel corso degli ultimi anni. Pensiamo alle cosiddette bombe d’acqua, frane e alluvioni, siccità e ondate di calore: vivere è diventato più difficile. Se le emissioni che produciamo, che sono climalteranti, non vengono ridotte, questa frequenza non farà altro che aumentare.

Un altro aspetto su cui puntare sono le strategie per gestire le emergenze e le infrastrutture, che dovrebbero avere caratteristiche più resilienti. Si tratta di processi lenti e costosi. Nel frattempo, comunque, Polignano a mare continua a essere una spiaggia meravigliosa: eccetto che nei giorni in cui ci sono bombe d’acqua, è consigliabile trovare un pezzetto di spiaggia per tuffarsi nelle acque cristalline pugliesi.