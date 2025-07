Ritrovato nelle acque sarde un esemplare di pesce senza testa | Nuotava senza problemi: il VIDEO incredibile

Un video che ha dell’incredibile, invece è tutto vero, il pesce senza testa nuova indisturbato in Sardegna.

Il video diventato virale mostra una creatura che non sarebbe bello incontrare negli abissi oscuri del mare.

Si tratta di un vero e proprio esemplare di pesce senza testa, che nuota come se nulla fosse.

Molti lo hanno assimilato a creature bizzarre e facenti parte del mondo dell’horror, come gli zombie.

Molti tipi di zombie, infatti, continuano a muoversi nonostante la mancanza di arti e persino della testa. Il pesce senza testa è in primo piano.

Anche se non hai la testa, puoi andare avanti: il pesce ‘resiliente’

Una grossa parte mancante in corrispondenza della testa, eppure il pesce continua a nuotare, apparentemente sereno. Molti hanno interpretato il video come un messaggio di resilienza, ovvero quella capacità di cui tanto si è parlato negli ultimi anni, e una parola tanto criticata quanto amata, al punto da essere inclusa nell’acronimo PNRR. Il pesciolino che nuota nonostante una grossa parte della testa può far paura, o essere un esempio di caparbietà e focus sull’obiettivo, che è, in questo caso, probabilmente, la sopravvivenza.

Nei commenti in tanti si sono sbizzarriti nello scrivere frasi di grande sagacia e ironia, mentre altri raccontano le proprie esperienze personali con incontri o ritrovamenti analoghi, parlando di pesci reali e persone metaforiche. Sullo sfondo una persona in muta che segue con curiosità e grande sorpresa il pesce senza testa. Il tag nel video indica Cagliari come località.

Pesce quasi-senza-testa, non è un fantasma ma un sopravvissuto

La parte mancante del pesce fa pensare subito che esso possa aver subito un attacco non concluso del tutto da un predatore. Per ovvi motivi, non sapremo mai di preciso cosa sia accaduto al protagonista indolente di questo video, ma probabilmente ha suscitato un minimo di sorpresa almeno in alcuni spettatori.

Quando pensi di non poterti più sorprendere di nulla, pensa a questo video e non crederai più a questa menzogna. Anche chi ha pubblicato il video ha scritto una frase davvero ironica, “No head? No problem.”, ovvero ‘Niente testa? Nessun problema’. Altri, nei commenti, diagnosticano morsi di barracuda, mentre alcuni danno la colpa a un fucile da sub. Quest’ultima opzione non è gran che confortante per la specie umana, che si ritrova ormai, sembrerebbe, all’origine di ogni fenomeno distruttivo.