Annullate le vacanze per migliaia di italiani: non verranno nemmeno rimborsati | Il Governo vieta le partenze

Il Governo ha vietato agli italiani di partire per le vacanze. Dovranno rinunciare al relax e rimanere in patria.

L’estate, per molti italiani, è sinonimo di vacanza, di evasione dalla routine e di viaggi verso mete esotiche e da sogno.

È infatti un periodo che attendono con ansia, perchè permette loro di ricaricare le batterie, ma anche di scoprire nuovi orizzonti. Tuttavia per molti il sogno della partenza si è trasformato in una cocente delusione.

Una notizia inaspettata, che arriva dalle autorità, sta costringendo moltissimi italiani a rivedere i loro piani e a rinunciare alle vacanze.

Il monito è chiaro e anche se le valigie erano già pronte, tantissimi italiani non potranno partire. Dovranno infatti rimanere a casa.

Vietate le partenze per moltissimi italiani

Questa decisione, sebbene sia difficile da accettare, è stata presa in seguito a una questione di crescente instabilità e pericolo in un certo angolo del mondo. Non si tratta però di disordini interni o di emergenze sanitarie, ma piuttosto di una tensione geopolitica che ha improvvisamente reso il territorio troppo rischioso per i civili.

Per questa ragione il Governo è stato costretto a intervenire, nonostante abbia lasciato l’amaro in bocca a moltissimi turisti. Migliaia di persone hanno dovuto cancellare i loro piani, nonostante avessero le valigie già pronte, ma ne va della loro sicurezza.

Una decisione del Governo che amareggia i viaggiatori

In questi ultimi giorni la Farnesina, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, ha emesso un avviso che è stato pubblicato sulla piattaforma “Viaggiaresicuri.it”. Avviso che avverta della chiusura di alcuni confini e che invita a prestare attenzione e ad attenersi alle disposizioni delle autorità locali attraverso i canali ufficiali e di monitorare la situazione attraverso i media.

Un video pubblicato su Tik Tok da “L_infermiere_viaggiatore” ha spiegato il motivo. Attualmente la situazione in una nota meta turistica sta diventando molto pericolosa a causa delle tensioni che ci sono con la Cambogia, che hanno raggiunto un livello critico, al punto che sono stati segnalati perfino degli scambi di attacchi. Come spiega il video, la Cambogia ha lanciato dei razzi sul territorio thailandese, a cui la Thailandia ha risposto con dei missili lanciati da aerei. Per questa ragione quindi è stato fortemente sconsigliato recarsi in Thailandia. Per la sicurezza dei propri cittadini, per quanto questa fosse una delle mete più ambite dai turisti, è bene quindi evitare di andarci.