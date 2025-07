Questo è il serpente più velenoso al mondo: scioglie la carne umana in pochi secondi | Se ti morde sei morto

Se ti becca sei morto in tempi rapidi, ti scioglie del tutto come fossi neve al sole: si tratta di un serpente velenosissimo.

I serpenti sono rappresentati in prodotti mediatici tendenzialmente come cattivi.

Pensiamo alla Genesi, ma basta anche solamente richiamare modi di dire come ‘sei una vipera’, o titoli di film, ‘Parenti Serpenti’.

Insomma, di certo il serpente non gode di grande stima nella popolazione umana, e molti esseri umani ne hanno persino paura.

Alcuni di loro, infatti, sono molto velenosi, oltre che spaventosi: ce ne è uno in particolare che è in grado di scioglierti, nemmeno fossi un ghiacciolo in estate.

Serpenti, sono dei ‘cattivoni’, ma questo li batte tutti: sei morto in poco tempo

Se hai paura dei serpenti, non preoccuparti, è tutto nella norma: è da tutta la vita che te li dipingono come praticamente mostri striscianti. Ce ne sono alcuni che sono assolutamente innocui per l’essere umano, ma il loro aspetto li condiziona da sempre tra noi. Altri, invece, meritano proprio questa ‘nomea’, visto che rispecchiano quanto meno l’aspetto letale che sovente viene loro attribuito in modo superficiale. Considerato tra i serpenti più pericolosi del mondo, la vipera testa di lancia dorata (o Bothrops insularis) è molto rara, e incontrarla sul tuo cammino potrebbe essere l’ultima cosa che ti capita.

Questo serpente è endemico di una isola molto peculiare, che in pochi conoscono, visto che non è certo una gettonata meta di viaggio. Si tratta dell’Isola di Queimada Grande, detta anche Snake Island, che si trova a largo delle coste Brasiliane. L’Isola è vietata agli esseri umani, cosa che, ovviamente, la rende particolarmente interessante proprio per loro. Ecco cosa succede sul territorio di quest’isola che sembra essere uscita direttamente da una fiaba.

Un vero incubo per i non addetti ai lavori e i fobici: l’isola dei serpenti

Snake Island, è questa la casa unica del serpente considerato tra i più pericolosi e rari a livello globale: si tratta della vipera testa di lancia dorata, che, infatti, è nota anche come vipera di Ilha da Queimada Grande, o, in inglese, golden lancehead viper. Il legame tra il suo territorio e questa rara vipera è così importante da essere sottolineato anche nel nome non scientifico perché la si può trovare solamente a snake island.

A meno che non riusciate ad aggirare la legge e a visitare Snake Island, non vi troverete la golden lancehead viper di fronte nella vostra vita. Per cultura generale, comunque, è bene sapere che è considerata tanto letale in quanto in grado di sciogliere la carne grazie al suo potentissimo veleno.