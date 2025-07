Previsioni chiarissime, l’estate è finita: per il caldo se ne parla l’anno prossimo | Siamo già in pieno ottobre

La stagione volge al termine, nei prossimi giorni entreremo in una sorta di autunno anticipato: lo dicono le previsioni.

Anche quest’anno le temperature altissime hanno causato un serie di problemi all’ambiente e all’umanità stessa.

Siamo ormai coscienti che il riscaldamento globale stia proseguendo la sua avanzata.

D’altronde, sappiamo che a crescere è la temperatura media globale, e a esserne influenzati sono praticamente tutti gli ambiti della vita sul Pianeta.

Secondo le ultime previsioni, nonostante la visione di un’estate provante dal punto di vista delle temperature, ci troveremmo di fronte a un periodo di tregua quasi ‘autunnale’.

Spegni i condizionatori, l’estate ci risparmia

Negli ultimi anni, il condizionatore è diventato sempre più indispensabile per vivere l’estate nel nostro Paese. Sin da giugno, infatti, le temperature si sono dimostrate invivibili e hanno portato all’istituzione di nuove soluzioni per sfuggire al caldo. Oltre alla condizionatori- mania, in diverse città italiane sono stati istituiti i cosiddetti rifugi climatici.

Si tratta di luoghi pubblici aperti a chiunque voglia ripararsi dal sole e dalle alte temperature. Si tratta di un’ottima soluzione, priva di qualsiasi distinzione socio-economica, ma che, sembra, non dovrebbe rivelarsi necessaria per il prossimo periodo. Qualcosa di simile potrebbe valere per i condizionatori, visto che, infatti, secondo le previsioni meteo, in Italia è previsto un lungo periodo in cui le temperature potrebbero rientrare nelle medie stagionali. Lo stop ai condizionatori rappresenta la soluzione per alcuni malanni umani, e, inoltre, è un’azione ottima per l’ambiente stesso, che risente dello sfruttamento di risorse e della necessità di smaltimento di numerosi rifiuti. Ecco tutti i dettagli riguardo alle temperature dei prossimi giorni.

Stop all’estate soffocante, un accenno d’autunno prematuro ci salva

Come affermato dalle previsioni di Ilmeteo.it, il grande caldo africano sarà solo un ricordo per noi. Il meteo del prossimo periodo estivo sarà più simile a quello di diversi anni fa, quando ancora si respirava anche senza riempire le nostre case di condizionatori. Soprattutto nel Centro-Nord siamo pronti ad accogliere, al mattino presto e alla sera, temperature quasi autunnali.

Ecco che si fa strada un periodo estivo all’insegna dell’anticiclone delle Azzorre, e si dovrebbe riuscire ad avvertire l’influsso di venti freschi che provengono dal Nord Europa. Insomma, non si tratta, probabilmente, di un’inversione completa della rotta, ma saremo in grade di godere dell’estate in modo quasi vintage. Non sappiamo ancora, con precisione, quando avrà fine questo periodo di grazia, me senza dubbio è bene goderne fino all’ultimo alito di vento nordico.