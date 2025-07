VENEZIA TREMA: si alza ancora il livello del mare | Ora il rischio sommersione è altissimo

Venezia è in pericolo. Rischia di essere sommersa a causa dell’innalzamento del livello del mare. È allarme nella città.

Venezia è un gioiello di architettura e storia e da sempre un sinonimo di fascino e unicità. È secoli di cultura e bellezza e attira continuamente milioni di visitatori provenienti da ogni angolo del mondo.

Tuttavia, dietro questa facciata incantevole, si cela una vulnerabilità sempre più crescente.

Una silenziosa minaccia sta mettendo in discussione il futuro della città, così come quello di altre comunità del pianeta, che sono state messe in ginocchio a causa sua.

Consapevole che il suo destino potrebbe non essere così diverso da quello di questi luoghi, apparentemente lontani, Venezia trema. Il rischio che corre è enorme.

La paura che fa tremare Venezia

Nel giro di pochi anni, diverse popolazioni sono state costrette a lasciare il proprio territorio, che da paradiso terrestre che era si è trasformato in un incubo. È anche il caso dello Stato di Tuvalu, un arcipelago dell’Oceano Pacifico non lontano dalle famose isole Figi. Si teme però che anche a Venezia spetti un simile destino.

Come spiega “Tg24.sky.it”, in queste isole del Pacifico, l’innalzamento del mare sta spingendo gli abitanti a pianificare un’emigrazione di massa, considerando che gli abitanti di queste isole, 11.000 per l’esattezza, si trovano a solamente 2 metri sopra il livello del mare. Il rischio è che già nel 2050 intere strutture possono trovarsi sotto l’alta marea, per questo nel 2024, Tuvalu ha firmato un accordo con l’Australia per consentire ai propri cittadini di ottenere i visti e lasciare le loro case.

Un alto rischio di sommersione

Quello di Tuvalu non è purtroppo un caso isolato. Anche lo Stato di Vanatu, come spiega nuovamente “Tg24.sky.it” e altri agglomerati di piccole isole del Pacifico stanno affrontando un destino simile. A Vanatu per esempio, come riporta Reuters, dal 1993 il livello del mare introno alle sue coste è aumentato di ben 6 millimetri l’anno.

Chiaramente Venezia trema di fronte a notizie simili. La città lagunare, che è già da tempo alle prese con il fenomeno dell’acqua alta, rischia di trovarsi in futuro in una situazione simile, a causa della sua conformazione e del progressivo innalzamento del mare. Questi fenomeni, che al momento riguardano terre lontane, in realtà la toccano e preoccupano molto, visto l’enorme rischio che corre. Il destino di queste isole potrebbe anche bussare alle sue porte.