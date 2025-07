Nuova specie protetta in Italia: è vietato mangiare questo pesce | Se ce l’hai in casa vieni denunciato

Se ti beccano con una riserva in casa rimani fregato, non puoi mangiare questo pesce: in Italia è protetto per legge.

Molte creature marine sono fonte di ottimi nutrienti per l’essere umano.

Pensiamo, ad esempio, alle moltissime proprietà del pesce azzurro, o a quelle di alcuni frutti di mare.

A causa del consumo e della produzione di massa, però, gli ecosistemi e la loro biodiversità finiscono per essere danneggiati.

Ecco perché alcune specie finiscono sotto la protezione degli enti preposti. In particolare, se consumi queste creature marine rischi la denuncia penale.

Si va sul penale se ti ritrovi con queste creature in casa, ecco cosa rischi

Le creature che rischiano di avviarsi verso l’estinzione a causa dell’uomo sono numerose, e molte di loro sono protette in Italia e anche in altri Paesi. Oggi parliamo di una specie troppo spesso bistrattata, che è molto apprezzata, invece, come alimento nei paesi asiatici principalmente per le sue numerose caratteristiche benefiche per l’organismo umano. Il loro consumo nei Paesi asiatici è davvero ampio, sebbene a noi occidentali, queste creature, possano apparire poco appetitose, almeno a un primo sguardo.

Stiamo parlando di una specie di cetriolo di mare che si chiama parastichopus regalis, che in Italia è specie protetta quanto tutte le specie appartenenti alla classe holothuroidea, ovvero quelle specie considerate oloturie. Secondo gli esperti, le sue proprietà sono antitumorali, antiossidanti; questa creatura, se ingerita, contribuirebbe a curare l’impotenza, prevenire l’Alzheimer e altre patologie che affliggono l’umanità. Visto il largo consumo che si fa di queste creature nei Paesi asiatici, la sopravvivenza di queste creature è messa a dura prova. Per questo motivo, l’Italia ha preso una posizione da alcuni ritenuta intransigente da diversi anni a questa parte.

In certe zone è una prelibatezza, in Italia ti becchi la denuncia

Già da diversi anni in Italia i cetrioli di mare sono protetti, dunque se se ne viene trovati in possesso si rischia una denuncia penale. Oltre alla basica preoccupazione che esiste per la tutela della biodiversità marina, c’è anche un altro motivo per cui questa creatura è tanto preziosa per l’ecosistema.

Essa svolge, infatti, un’operazione di smaltimento delle particelle di microplastica, pertanto, di fatto, contribuisce alla pulizia dei fondali marini. Si tratta di un elemento fondamentale per la contribuzione alla salvaguardia degli ecosistemi. Troppo spesso, questa creatura è discriminata per il suo aspetto, mentre svolge una funzione che diventa via via più fondamentale per il pianeta e quindi anche per l’umanità stessa.