Una delle spiagge più profonde al mondo è frequentatissima dagli italiani | Non allontanarti troppo

Profondità della spiaggia, un fattore da considerare visto che è meglio non allontanarsi dalla sabbia: la più profonda è piena di italiani.

Ebbene sì, anche una spiaggia può essere ‘profonda’, e in base a questo parametro è possibile effettuare una classificazione.

Non si intende profondità in senso di spessore della parte fuori dall’acqua, bensì profondità in senso più stretto.

Un profilo tik tok ha classificato alcune spiagge in una top ten dalla meno alla più profonda.

Ecco in che modo è stata misurata questa profondità e qual è la spiaggia più profonda ‘adottata’ dagli italiani.

Spiagge e profondità: se preferisci avere i piedi per terra non ci andare

Questa classifica è stata stilata in base al parametro di profondità dell’acqua a un massimo di 300 metri a partire dalla riva. La classifica delle 10 spiagge più profonde al mondo si apre con la suggestiva Maya bay in Thailandia, che presenta una profondità di 50 metri. Prosegue con Playa del Silencio in Spagna, con 70 metri, seguita da quella di Anse Lazio alle Seychelles che fa un ‘salto’ giungendo a ben 120 metri.

Per la posizione numero 7 si vola alle Hawai, presso Hanauma bay, con 150 metri di profondità. Ed è soltanto alla posizione numero 6 che troviamo una spiaggia frequentata da molti italiani. Si trova su un’isola che è diventata meta gettonata dalla nostra popolazione negli ultimi anni. Stiamo parlando di una delle isole greche più turistiche dotata anche di aeroporto: Zante.

Una spiaggia ‘da brivido’ per chi non sa nuotare: è piena di italiani

Alla posizione numero sei troviamo Navagio Beach, con ben 400 metri. Si tratta di una meravigliosa spiaggia che si trova sull’isola di Zante, una meta ormai considerata un evergreen dagli italiani per le vacanze estive. Infatti, è conclamato che spesso le vacanze in un resort di Zante costino meno della villeggiatura in un semplice appartamento nei pressi di alcune coste italiane. Ecco perché, ormai, sono numerosi gli italiani che preferiscono prendere l’aereo o fare un viaggio o più in nave per raggiungere mete economiche, che conservino comunque il fascino tutto mediterraneo che contraddistingue le isole e le coste greche così come quelle italiane.

Italiani e Greci vengono spesso accomunati come popoli, e forse alcuni italiani, andando in Grecia, amano sentirsi a casa ‘lontano da casa’. In cima alla classifica delle spiagge più profonde del mondo troviamo Guam presso l’Isola delle Marianne, che presenta una profondità di 10.000 metri – non a caso è omonima delle fosse delle Marianne.