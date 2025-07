Pescatore aggredito da un calamaro: è andata peggio del previsto | I segni indelebili sulla pelle dell’uomo

Un pescatore è stato aggredito da un calamaro, che gli ha lasciato dei segni sul corpo. Sarà ora difficile per lui farli andare via.

La vita di un pescatore è un’esistenza fatta di attesa, fatica e anche un profondo legame con il mare. Di promesse di un buon pescato, ma anche di incontri con le creature marine, che possono dare vita a dei momenti memorabili, anche se questi non sempre finiscono bene.

A volte questi incontri sono talmente segnanti, da lasciare dei segni sia nell’anima, che sulla pelle.

Un po’ come è successo anche a questo pescatore, che ha avuto un incontro ravvicinato con un abitante degli oceani, il calamaro.

Incontro che però si è trasformato in “aggressione“, in quanto l’animale ha lasciato un segno evidente al pescatore, che probabilmente si porterà dietro per molto tempo.

Marchiato dal calamaro dopo un incontro ravvicinato

Durante una delle sue consuete uscite al mare, il pescatore ha vissuto un’esperienza che difficilmente dimenticherà. Mentre tirava su le reti, un enorme calamaro ha reagito all’essere catturato e lo ha così segnato.

Il suo non è però un “marchio” qualsiasi, ma qualcosa d’indelebile, che il pescatore porterà con sé per molto tempo, come testimonia anche un video Tik Tok, che ha riportato la vicenda.

I segni indelebili sul pescatore

Il calamaro ha come meccanismo di difesa il rilascio d’inchiostro, che l’animale solitamente spruzza non appena si sente minacciato. Anche in questo caso lo ha fatto, nel momento in cui ha incontrato il pescatore. Tuttavia la situazione è poi degenerata, a causa di un errore del pescatore che si è però rivelato fatale.

Come mostra “4zampeclips” su Tik Tok, il pescatore anzichè lavare via l’inchiostro non appena è stato colpito dal calamaro, ha deciso di spalmarselo sulle braccia, creandosi così un “tatuaggio” spontaneo. Questo però inconsapevole del fatto che l’inchiostro del calamaro è indelebile. Il pigmento nero si è infatti fissato sulla sua pelle, regalando un segno ben evidente che probabilmente il pescatore si porterà dietro per molto tempo. Quello che doveva essere quindi una normale battuta di pesca si è quindi trasformato in un momento sconvolgente per lui, che gli ha lasciato un segno che si porterà dietro per tantissimo tempo. L’errore di non lavarsi, ma di spalmare l’inchiostro sulla pelle, gli è costato caro.