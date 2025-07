Fano, al via la Festa del Mare con un’anteprima della Gluppa | Attenzione ai divieti

Nelle Marche si celebra il mare con una festa dedicata che viene preceduta dalla Gluppa dei marinai. Sicurezza e divieti onnipresenti.

Giovedì 31 luglio a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, arriva l’appuntamento della Gluppa dei marinai.

Si tratta di un evento che precede la Festa del Mare (1-3 agosto) e che si organizza tra Viale Cairoli e Via Trieste allestendo una lunga tavolata per mangiare tutti insieme.

La Gluppa dei marinai è un’anteprima promossa dal Comune di Fano e organizzata da Confesercenti e permette ai cittadini di riunirsi in città tutti insieme.

Secondo quanto riportato dal sito ilrestodelcarlino.it, viene allestita una lunga tavolata per poter ospitare quante più persone possibile per mangiare in compagnia.

La Festa del Mare

Per l’evento della Gluppa si può decidere se portarsi da casa la gluppa, termine dialettale marchigiano che indica un fazzoletto di stoffa che veniva usato per trasportare il cibo formando una specie di fagotto. Oppure, come altra scelta si può ordinare cibo da asporto in uno dei tanti locali del Lido.

La Festa del Mare, invece, si terrà dal 1° al 3 agosto e sarà piena zeppa di intrattenimento come spettacoli, incontri, laboratori, visite guidate, mostre, giri in barca, sport e gastronomia. Fino a domenica 3 agosto saranno attivi quattro palcoscenici per più di 10 concerti in totale e la fine dell’evento sarà salutata dai fuochi d’artificio al molo dell’Arzilla.

Divieti attivi

Sia per la Gluppa dei marinai che per la Festa del Mare verranno imposti diversi divieti per garantire la sicurezza a tutti i partecipanti. Questi divieti riguardano cambiamenti alla circolazione e alla sosta. Fino alla mezzanotte del 4 agosto è attivo il divieto di sosta dal ponte sul Porto canale per 20 metri in direzione monte (zona Via Sauro). Dalle 7 di giovedì 31 luglio fino alle 12 del 4 agosto c’è il divieto di sosta in entrambi i lati nel Largo della Lanterna, in Viale Adriatico e in Via Nazario Sauro. Nello stesso periodo di tempo in Via Caduti del Mare, nel tratto tra Via della Marina e Via Sauro, viene attivata l’inversione di marcia con direzione Ancona-Pesaro.

Invece in Via Sauro, tra Via della Fortezza e Via Caduti del Mare, la corsia direzione monte-mare sarà chiusa al transito con le transenne nel punto dell’inversione di marcia di Via Caduti del Mare. Giovedì 31 luglio dalle ore 15 alle 24 divieto di transito in Viale Trieste e venerdì 1 e sabato 2 agosto, dalle ore 21 alle 3, divieto di sosta su entrambi i lati in Viale Adriatico. Dalle 5 di venerdì 1° alle 12 del 4 agosto divieto di sosta e transito nel parcheggio di fronte al Pesce Azzurro. Domenica 3 agosto dalle ore 7 alle 12 divieto di sosta nel controviale di Via Sauro.