Ventalogo del mare, iniziativa promossa da Marevivo e Lega Navale Italiana per proteggere le nostre acque

Diandra Migliorucci 7 Agosto 2025
Mare

Mare (pexels) - terranauta.it

Nuovo progetto marino per tutelare, salvaguardare e rispettare i mari nostrani. Lega Navale Italiana e Marevivo ci mettono la faccia.

Soprattutto durante la stagione estiva, ma anche negli altri mesi dell’anno, le superfici d’acqua vengono ampiamente sfruttate.

Che sia mare, lago o fiume è necessario seguire determinati comportamenti nel pieno rispetto dell’ambiente per poter salvaguardare il futuro del pianeta sul quale viviamo.

Secondo quanto si legge sul sito ansa.it, la Lega Navale Italiana (LNI) e la Fondazione Marevivo hanno fatto squadra per promuovere un unico messaggio chiaro: protezione dell’ambiente.

È necessario tutelare l’ambiente che ci circonda e si devono adottare comportamenti specifici quando si frequentano mari, laghi e fiumi (non solo in estate, ma per tutto l’anno).

Un’iniziativa green

In questi ultimi anni, il pensiero green si è espanso a macchia d’olio e l’attenzione verso il nostro pianeta e la sua salvaguardia è cresciuta molto. Ci sono diverse azioni che si possono mettere in pratica e che non richiedono particolari sforzi né fisici né mentali per poter aiutare il nostro ambiente. Ad esempio, mentre ci si lava i denti o ci si fa la doccia chiudere l’acqua per poi riaprila nel momento del risciacquo.

Stando a quanto riportato dal sito ansa.it, l’unione di LNI e Marevivo hanno dato vita al Ventalogo del mare, vale a dire un insieme di venti regole da rispettare per prevenire l’inquinamento ambientale. Seguendo queste regole si può vivere in totale armonia con la natura e comprendere al massimo il diporto e le attività sportive in mare e nelle acque interne realizzandole con il dovuto rispetto per l’ambiente.

Fondazione Marevivo
Fondazione Marevivo (instagram marevivoets) – terranauta.it

L’importanza del rispetto

Sul sito ansa.it leggiamo le parole del presidente della Lega Navale Italiana, l’ammiraglio Donato Marzano, che ha affermato: “Viviamo la bellezza del mare e delle acque interne e impariamo a rispettare l’ambiente non solo nella stagione estiva”. L’ammiraglio ha anche sottolineato come il Ventalogo del mare sia utile per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza del rispetto ambientale.

Anche la presidente di Marevivo Rosalba Giugni ha voluto esprimersi sulla nascita del Ventalogo del mare ed ha dichiarato: “Il mare ci fa vivere su questo pianeta e va difeso preservando ogni sua forma di vita”. Inoltre la presidente ha ricordato che l’equilibrio marino non va mai alterato e che ogni minima azione può fare una grande differenza. Chiunque frequenti il mare, il lago e il fiume dev’essere consapevole di come comportarsi nel loro pieno rispetto.