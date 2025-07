Palio del Golfo, a La Spezia si spengono 100 candeline: prova generale delle Frecce Tricolori

100° Palio del Golfo e la città di La Spezia si prepara per festeggiare il traguardo di un secolo con le Frecce Tricolore.

La città più a Levante della Liguria si sta preparando per festeggiare un avvenimento a dir poco importante.

Stiamo parlando di La Spezia che festeggia i 100 anni del Palio del Golfo, un appuntamento molto amato e sentito da tutti gli abitanti della città che in questo 2025 spegnerà ben 100 candeline.

Il Palio è un evento storico che unisce vari mondi, ovvero quello dello sport, della tradizione e della cultura.

Per tutta la stagione estiva, La Spezia è animata dai preparativi per il Palio del Golfo e i suoi festeggiamenti culminano e terminano nei primi giorni di agosto.

100 anni di Palio del Golfo

Secondo quanto si legge sul sito mentelocale.it, il momento principale del Palio del Golfo è il mese di agosto. Più precisamente, la gara remiera si terrà il 3 agosto e l’evento finirà in grande stile il 10 agosto. Il Palio del Golfo non è solo sport, perché la città intera si veste a festa con spettacoli di ogni tipo, bancarelle con prodotti tipici e appuntamenti da non perdere.

Le persone potranno assistere a diversi spettacoli, come scenografie create con molti droni luminosi, fontane danzanti e fuochi d’artificio coreografati. L’evento attesissimo per questo centenario del Palio è atteso soprattutto per la partecipazione delle Frecce Tricolore, che renderanno il cielo di La Spezia più unico che raro.

Prove generali delle Frecce Tricolore

Stando a quanto riportato sul sito mentelocale.it, l’esibizione delle Frecce Tricolore è prevista per il 10 agosto. Tuttavia, il giorno prima (il 9) ci saranno le prove generali e chi abita o si trova in vacanza in città proprio in quella data potrà avere un anticipo di quello che sarà lo spettacolo finale del 100° Palio del Golfo. L’iniziativa per questo evento del 2025 è stata denominata PAL100! ed è promossa dal Comune di La Spezia e dal Comitato delle Borgate.

Il sindaco Pierluigi Peracchini ha evidenziato come questo appuntamento sia di fondamentale importanza nazionale e patrocinato dal Ministero delle Politiche del Mare. Non capita tutti i giorni di spegnere 100 candeline e quest’anno il Palio assume ancora più rilevanza. Ci saranno eventi anche per il pubblico più giovane, come vari dj set e il concerto di Fred De Palma. La Prefettura della Spezia si è dedicata alla sicurezza ed ha vietato la vendita di alcolici nelle zone vicine al Palio. Inoltre, ci sarà la Polizia a tenere sotto controllo la situazione (sia nelle ore diurne che in quelle serali).