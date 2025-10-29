Marotta: “Incidente Martinez? Vicini a famiglia vittima e a nostro portiere”

Inter, Marotta: “Incidente Martinez? Fatto delicato, vicini a famiglia vittima e a nostro portiere”. Il presidente nerazzurro ha voluto commentare la tragedia: l’auto del nerazzurro ha investito e ucciso un anziano di 81 anni.

“Incidente Martinez? Fatto delicato”, ha dichiarato, ribadendo che tutti, nel club, sono “vicini a famiglia vittima e a nostro portiere“.

Giuseppe Marotta ha parlato dell’incidente che ha visto coinvolto, nelle scorse ore, Josep Martinez, in cui è rimasto ucciso un anziano di 81 anni.

Investito dall’automobile guidata del secondo portiere nerazzurro, a seguito di una dinamica che è ancora al vaglio, la tragica fine ha stordito l’intera opinione pubblica.

E, ovviamente, anche il diretto interessato. “Come sta Martinez? È un fatto grave, delicato. Siamo chiaramente vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore, che conosciamo benissimo.”

Marotta: “Sono disgrazie”

Non usa giri di parole e, naturalmente, cerca di muoversi con tutto il tatto e il garbo che vicende di questo tipo presuppongono e pretendono. E in effetti, con tutte le premure del caso, Marotta sottolinea come questa sia una di quelle “disgrazie che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane”.

Il presidente dell’Inter a margine della Giunta Coni, in Triennale a Milano, è stato dunque laconico su uno dei temi più spigolosi di cui si possa dibattere. Una vicenda dolorosissima, ovviamente, e su cui ancora molto ci sarà da dire, da qui in avanti.

La prima ricostruzione dell’incidente

Dinamica, analisi, e non solo. Tutto è ancora da delineare in modo più compiuto. Stando a una prima ricostruzione dell’incidente, avvenuto intorno alle 9.45 lungo la strada provinciale 32, sembra che la vittima a bordo di una carrozzina elettrica avesse lasciato la ciclabile per attraversare la carreggiata così da raggiungere la pista sul senso opposto.

Mentre attraversava, sarebbe stato travolto dall’auto di Josep Martinez. Saranno le indagini a specificare tutto nei dettagli: per il momento, è evidente come resti il dolore per una perdita dolorosa da parte di tutti coloro i quali gli erano legati. E la sofferenza a corollario, poi, è per il secondo portiere nerazzurro e i suoi affetti, che adesso si vedono coinvolti una tragedia simile.