Buone notizie dall’Antartide: il ghiaccio guadagna terreno | Non succedeva da decenni

Arrivano dati meravigliosi sui ghiacciai in Antartide, che per la prima volta dopo diversi anni hanno guadagnato terreno.

I ghiacciai rappresentano enormi masse di ghiaccio che si formano quando la neve cade e non si scioglie completamente durante l’estate. Essi accumulano acqua sotto forma di ghiaccio per migliaia di anni. Quando il clima è più caldo, una parte di questi ghiacci si scioglie lentamente, rilasciando acqua nei fiumi, nei laghi e nel terreno. In questo modo, i ghiacciai funzionano come delle riserve naturali d’acqua dolce, utili per molte regioni che dipendono dal flusso d’acqua stagionale.

Questi hanno anche un ruolo fondamentale nel regolare il clima del pianeta. Riflettendo la luce del sole, aiutano a mantenere basse le temperature nelle zone polari e montane. Quando i ghiacciai si riducono, su quelle superfici in parte esposte può essere assorbita più luce solare, contribuendo al riscaldamento. Inoltre, se molti ghiacciai e calotte glaciali si sciogliessero rapidamente, aumenterebbe il volume d’acqua negli oceani, con conseguente innalzamento del livello del mare, che potrebbe minacciare aree costiere.

Intorno ai ghiacciai esistono ecosistemi speciali con specie vegetali e animali adattate al freddo. Lo scioglimento dei ghiacciai può alterare questi habitat e mettere a rischio le specie che vivono lì. I ghiacciai forniscono anche acqua durante la stagione secca per l’irrigazione, per l’uso domestico e industriale in molte regioni montane. In alcune aree, essi sono elementi culturali e turistici: molti visitatori vanno in montagna per osservare ghiacciai, fare escursioni e studi scientifici.

Buone notizie dall’Antartide

Come ben sappiamo però purtroppo nel corso degli ultimi anni, i ghiacciai, anche in Antartide, si sono sciolti sempre di più.

Tuttavia proprio ultimamente sono arrivate notizie a dir poco meravigliose dal continente ghiacciato. Vediamo di cosa si tratta.

I ghiacciai guadagnano terreno

Per la prima volta da decenni, l’Antartide ha guadagnato ghiaccio. Oltre 100 miliardi di tonnellate in un solo anno. In un mondo abituato a sentire parlare di scioglimento e perdita, questo cambiamento sorprendente ha attirato molta attenzione tra gli scienziati.

La notizia, riportata su Facebook da Limitless Mind, è ancora tutta da confermare, ma qualora fosse reale sarebbe il primo segnale di una svolta di tendenza positiva da questo punto di vista.