Trema il Venezuela: super scossa di magnitudo 6.3 | Terrore ad El Paradero

Terribile scossa in Venezuela, con precisione ad El Paradero, dove si è registrata una forte scossa di magnitudo 6.3. Gli abitanti della zona sono terrorizzati.

Le calamità naturali comportano sempre dei gravi danni per le persone. Proprio in questi giorni ad esempio in Italia abbiamo assistito alla terribile alluvione che c’è stata al nord Italia, e che ha colpito nello specifico la zona del comasco, ma anche parte del Piemonte. L’acqua ha spazzato via tutto, ed ha spezzato la vita di una turista tedesca.

Un vero e proprio dramma dunque, che ci fa capire che quando la natura vuole sa essere devastante. Manco a dirlo, è chiaro che un altro disastro naturale che può provocare morti è disastri è il terremoto. Purtroppo anche in questo caso possiamo il nostro paese è stato spesso vittima di tragedie terribili. Una delle ultime è avvenuta ad Amatrice qualche anno fa, e ancor prima c’è stata quella a L’Aquila, che ha distrutto la vita di migliaia di famiglie.

Proprio in merito ai terremoti, di recente sono arrivate delle tristi novità, che però non riguardano il nostro paese. Una forte scossa infatti si è registrata in queste ore in Venezuela, ed ha portato terrore tra i cittadini del paese. Vediamo però nello specifico che cosa è successo, e quali sono stati i danni della calamità.

Forte terremoto in Venezuela

Ieri in tarda serata, con precisione alle 23.57 locali (ovvero le 5.57 italiane), in Venezuela, ad El Paradero, epicentro della scossa, si è verificato un terremoto piuttosto pesante.

Infatti la forza registrata è stata di magnitudo 6.3, con una profondità stimata di 10 km. Una bella botta dunque, che ha mandato ovviamente nel panico gli abitanti della zona.

Nessun danno riportato per ora

Al momento la notizia, riportata da 3B Meteo, non ha indicato che ci siano stati gravi danni a cose o, soprattutto, a persone.

E’ chiaro però che la notizia, essendo fresca, non può fornirci grossi dettagli. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno novità in tal senso. La speranza è che tutti coloro che si trovavano nelle circostanze stiano bene.