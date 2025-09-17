Vacanza prenatalizia: vola ad Amsterdam con soli 150€ | 3 giorni, inclusi hotel, volo e colazione

Vacanza prenatalizia: ecco una di quelle occasioni da prendere letteralmente al volo. Sì, nel senso pieno e totale del termine. Quale? Eccola: vola ad Amsterdam con soli 150 euro: tre giorni, inclusi hotel, volo e colazione. Cosa state aspettando?

Fare dei viaggi nel periodo di dicembre, soprattutto a ridosso dei ponti festivi e ancora di più durante le festività natalizie, è per molti un sogno che si ripete ogni anno.

L’atmosfera unica di questo mese, con le città illuminate, i mercatini di Natale e la possibilità di vivere esperienze suggestive, rende questo momento perfetto per concedersi una pausa.

Tuttavia, il problema principale che spesso frena le persone è il costo elevato che caratterizza questo periodo: voli, hotel e pacchetti turistici tendono a schizzare alle stelle proprio a causa della grande domanda.

Eppure non sempre è necessario spendere una fortuna per riuscire a partire. Con qualche accortezza e una pianificazione intelligente, è possibile organizzare un viaggio anche in alta stagione senza svuotare il portafoglio.

Occasione più unica che rara: vai ad Amsterdam con due spicci

Una prima strategia è quella di prenotare con largo anticipo: i biglietti aerei e ferroviari acquistati mesi prima possono avere prezzi decisamente più convenienti rispetto a quelli presi all’ultimo minuto. Un altro consiglio utile è quello di scegliere mete meno gettonate, magari evitando le grandi capitali europee o le località sciistiche più famose, che in dicembre sono affollatissime e costose.

Piccoli borghi, città d’arte meno conosciute o località emergenti offrono atmosfere natalizie altrettanto suggestive, spesso con eventi e mercatini locali più autentici e prezzi contenuti. Anche la flessibilità gioca un ruolo chiave: partire in giorni meno richiesti, come durante la settimana, può far risparmiare molto rispetto alle partenze nei weekend o nei giorni immediatamente vicini a Natale e Capodanno.

Ecco il viaggio in Olanda che costa meno di una cena fuori sotto casa

Inoltre, optare per alloggi alternativi come B&B, appartamenti o ostelli moderni può garantire comfort a un costo ridotto.

Infine, non bisogna dimenticare i viaggi in Italia. Molti tendono a pensare che per vivere la magia del Natale sia necessario andare all’estero, ma il nostro Paese offre una moltitudine di destinazioni incantevoli: dai mercatini del Trentino alle atmosfere barocche della Sicilia, passando per le città d’arte illuminate a festa. Oppure?

Oppure come detto, si può andare ad Amsterdam davvero a due lire. come si suol dire: dal 5 all’8 dicembre, 180 euro per il ponte della immacolata, oppure ancora di meno, sotto Natale, nei giorni 19-21 dicembre: prezzo? Solo 155 euro per andare ad Amsterdam, con hotel in centro, colazione inclusa, e assicurazione volo.