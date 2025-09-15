Mare a settembre, la Calabria offre il meglio | Ecco alcune delle spiagge più belle

Il mare settembrino è perfetto per chi ama la pace e la tranquillità e la Calabria è il posto italiano migliore per goderne appieno.

L’autunno è alle porte ma il mese di settembre, soprattutto nella sua prima decade, è ancora in grado di regalarci sprazzi di estate.

In molti prediligono fare le loro vacanze estive proprio a settembre, perché in questo periodo il mare assume diverse caratteristiche.

Se ami la tranquillità, la pace, la serenità e i luoghi con poca gente, scegliere settembre come il mese delle tue vacanze estive è l’ideale.

Per poterti godere il tuo periodo di ferie nel modo più tranquillo possibile, devi scegliere settembre (e soprattutto la Regione Calabria).

Vacanze estive in ritardo, un momento di pace e serenità

Scegliere settembre come periodo per andare in ferie potrebbe farti sentire in ritardo rispetto a chi, invece, è andato al mare a luglio e agosto. Tuttavia, se vuoi evitare la marea di gente onnipresente ogni stagione (sia locali che turisti) che si riversa sulle spiagge, settembre è il mese perfetto. Inoltre, questo periodo è l’ideale non solo per assicurarsi un po’ di tranquillità ma anche per evitare il salasso estivo.

Infatti a settembre ci sono meno turisti, le spiagge sono più vuote e tranquille, le città più visitabili e i prezzi di ogni servizio (ristoranti, lidi, mezzi pubblici e hotel) sono molto più bassi rispetto a quelli di luglio e agosto. Quindi, se sei una persona amante della pace che non sopporta troppe persone tutte insieme e vuole risparmiare un po’ sui costi delle vacanze, prenotare per settembre è la scelta giusta.

In Calabria trovi l’Eden

Prima di tutto, se vuoi risparmiare ancora di più, è meglio se prenoti le tue vacanze in anticipo per il mese di settembre. In questo modo riesci a non farti salassare più del necessario. Per goderti le ferie in modo epico non c’è bisogno di andare oltreoceano, dal momento che in Italia ci sono diverse Regioni che offrono soluzioni da sogno per questo periodo dell’anno.

Prima tra tutte è la Calabria e, secondo quanto si legge sul sito viaggiarenews.com, questa Regione italiana offre chilometri di coste con spiagge ampie e ideali per chi ama la pace e la serenità. Se ci vai a settembre, non puoi perderti località come Tropea e Capo Vaticano che ti danno la possibilità di godere delle loro acque cristalline senza la tipica ressa dei mesi prettamente estivi (luglio e agosto). Se desideri spendere poco, opta per il versante ionico: qui Soverato e Capanello diventano le mete perfette per evitare il salasso godendosi comunque il sole e il mare.