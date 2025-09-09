Assurda invasione nei nostri cieli | Sembra un fenomeno paranormale, invece è tutto legato alla pioggia

Sembra una vera e propria invasione a vederla, si trova in cielo, eppure, sebbene sia un fenomeno, non è paranormale ma legato al meteo.

Sono numerosi i fenomeni naturali che ci verrebbe voglia di assimilare a manifestazioni dell’ultraterreno o di alieni.

La natura che ci circonda, ma anche quella di cui noi stessi siamo fatti, è strabiliante e complessa.

I suoi meccanismi non smettono di sorprendere, e la scienza che studia tutto questo non finisce di meravigliarci.

Anche in questo caso un fenomeno incredibile che si verifica nei nostri cieli è tutto merito di madre natura, ma da anni diverse persone puntano il dito agli alieni.

Alieni o natura? Anche in questo caso la risposta è noiosa ma solo apparentemente

I cieli invasi da filamenti o tendini luminosi rossi, con punte simili a parti di animali o alberi che si protendono verso il basso e verso l’alto. Sembra uno scenario apocalittico, ma altro non è che un raro e spettacolare fenomeno atmosferico che si crea nella parte superiore dell’atmosfera. Generalmente, avviene nel corso di intensi temporali, sempre più frequenti in questo periodo a causa del cambiamento climatico.

Tutto avviene appena sopra i temporali, dove ampi lampi rossi e luminosi si stagliano prendendo ampi spazi di cielo e sono invisibili a occhio nudo dalla superficie terrestre. Questi si estendono da 50 a 90 km di altitudine, appena sopra le nuvole del temporali, in certi casi accompagnati anche dai cosiddetti blue jets, che sono fenomeni differenti. I lampi rossi di cui parliamo sono chiamati generalmente red sprites o solo sprites. Ecco come nascono.

Altro che alieni: il nostro Pianeta è ancora pieno di misteri

I red sprites, che potremmo tradurre con spiriti rossi, si verificano a partire da fulmini particolarmente intensi che rilasciano così tanta energia che possono generare scariche elettriche verso l’alto di colore rosso.

In Australia sono stati effettuati scatti che sono riusciti nell’impresa di catturare i red sprites. Scariche elettriche rosse e viola illuminano il cielo notturno: immortalarle non è impresa facile, visto che, in modo analogo a normali lampi, compaiono per poche frazioni di secondo. Ancora una volta la natura è in grado di stupire ancora più della tecnologia o di presunte azioni provenienti dallo spazio e messe in atto da popoli alieni. Non è la prima volta e non sarà l’ultima, ma in tanti ancora ritengono che anche gli spiriti rossi siano la manifestazione di qualcosa di trascendente o di alieno.