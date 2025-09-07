Ritrovato un tacchino gigante: è alto quanto un autobus e pesa 2 tonnellate | Tenerlo a bada è impossibile

Questo tacchino è talmente grande da essere alto quanto un autobus e da pesare quanto un rinoceronte. È un animale fuori dal comune.

Un’incredibile scoperta ha rivelato l’esistenza di un “tacchino gigante“, un animale così grande e bizzarro che sembra quasi uscire da un cartone animato.

Non è infatti il classico volatile che si trova nelle fattorie. È molto più grande, al punto da essere alto quanto un autobus e pesante quanto un rinoceronte, oltre che incredibilmente agile.

La sua stazza non deve infatti trarre in inganno. Diversamente da ciò che potrebbe sembrare, è aggraziato, oltre che scattante.

Come spiega un video Tik Tok, che racconta della scoperta, conserva la grazia di uno struzzo, ma anche l’imponenza di un drago. Bisogna quindi farci attenzione, perché può essere molto imprevedibile.

Un vero gigante della natura

C’è una ragione che spiega l’agilità di questo “enorme tacchino”. Risiede in una sua particolarità, ovvero nella sua colonna vertebrale, che è pneumatizzata. Praticamente l’animale ha lo scheletro che è rivestito da una sacca d’aria, che lo rende molto leggero e appunto agile, nonostante la sua stazza.

È un vero e proprio gigante, che pesa due tonnellate, ma ciò nonostante si muove come se fosse molto più leggero e piccolo. In realtà però è lungo ben 8 metri.

Pesante quanto un rinoceronte, ma ciò nonostante, agile

L’origine di questo enorme animale risiede nella storia, ma ci sono tantissimi dubbi su alcuni dettagli del suo corpo. Certa è però la sua grandezza.

Quest’animale è un vero gigante e per farsi un’idea basta pensare che una sua tibia o un suo femore era lunga almeno un metro. Tuttavia non si hanno certezze sulle caratteristiche della sua pelle. I paleontologi ritengono per esempio che le sue braccia sono ricoperte dalle piume, che vengono usate come display oppure per covare le uova. Come spiega “Prehistoricpulse” in un video Tik Tok, si tratta di un oviraptosauro gigante, nello specifico del Gigantoraptor. Appunto un gigante oviparo della preistoria, dal becco senza denti, che somiglia molto a un enorme tacchino, ma che in realtà è leggiadro quanto uno struzzo. Un animale che sembra uscito da un cartone animato, ma che anche per questa ragione è particolarmente affascinante. Un gigante buono.