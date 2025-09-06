La medicina contro ogni male: ecco cosa assumere per allungarsi la vita | Acquistarla costa un occhio

Questa medicina è molto costosa, ma se assunta ha la funzione di un elisir di lunga vita. Rappresenta la cura contro ogni male.

Da sempre l’uomo è alla ricerca di un modo che possa sconfiggere la morte e prolungare la vita. Di una medicina che possa essere una formula di benessere e giovinezza.

Nonostante i tentativi e i progressi della scienza, in epoca moderna non è però ancora possibile trovare nulla di questo. Tuttavia il passato ci ricorda l’esistenza di un elisir miracolo che riusciva a concedere questo potere.

Di una medicina tanto potente quanto costosa, che solamente pochissime persone potevano permettersi, per quanto appunto era cara.

Aveva però il potere di allungare la vita e guarire da qualsiasi malattia. Oltre che esclusiva era quindi molto efficace, per questo le persone decidevano di assumerla, anche a costo di pagare delle cifre esorbitanti.

Un elisir che allungava la vita e guariva da ogni male

Questa soluzione era talmente desiderata e diffusa tra i ricchi, che in epoca rinascimentale era considerata come la medicina del secolo.

I medici e gli alchimisti la promuovevano infatti come il rimedio universale contro ogni male, in grado di curare qualsiasi malattia e di allungare la vita. In realtà però, era molto più pericolosa di quanto potesse apparire. Proprio gli studi moderni ne hanno infatti smentito i benefici.

La medicina del secolo, nonostante il costo

Gli studi moderni, come quelli raccolti in Deborah Harkness, The Jewel House: Elizabethan London and the Scientific Revolution, hanno dimostrato come questo elisir, fosse in realtà tutt’altro che benefico. Come spiega un video Tik Tok di “Cogito___” hanno infatti raccontato quanto fosse pericoloso, anche se comune, assumere questo medicinale.

All’epoca però era ritenuto come una panacea universale, al punto che anche alcuni trattati, come il Rosarium Philosophorum oppure il De occulta philosphia di Agrippa ne parlavano, marcandone le qualità. Per loro, l’oro disciolto in spirito vitale era l’elisir che poteva allungare la vita, per questo era così consumato. Era la medicina in grado di curare da ogni male, che però solo alcuni gruppi di persone potevano permettersi. Era infatti un elisir tanto efficace quanto esclusivo.