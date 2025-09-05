Bari, auto precipita in mare: ragazza di 20 anni morta sul colpo

Il mare di Bari ha inghiottito una macchina intera facendo morire affogata al suo interno una ragazza di vent’anni.

Nonostante siamo sempre più vicini alla stagione autunnale, l’estate 2025 continua a mietere vittime e il mare è sempre più affamato di anime. Pare proprio che non sia ancora sazio dalla scorpacciata di persone fatta nei mesi precedenti.

L’ultimo suo lauto pasto comprende una giovane ragazza di 20 anni e la sua auto, dal momento che la ragazza è morta annegata dopo che la macchina è finita in acqua.

La cronaca nera di questi ultimi tre mesi non ha fatto altro che parlare di dispersi e/o decessi in mare, con una percentuale di bambini mai vista così alta.

Adesso il mare ha reclamato l’ennesima anima di questa stagione estiva 2025 e la vittima è una ragazza di appena vent’anni finita in acqua con la sua vettura.

Il tragico episodio

Secondo quanto si legge sul sito baritoday.it, l’evento drammatico che ha portato alla morte della giovane ragazza è accaduto nella tarda mattinata dello scorso 4 settembre. Il teatro di questo ennesimo dramma estivo è il litorale di Torre a Mare, nella periferia sud di Bari (nella Regione Puglia). Prima di pranzo, il mare ha inghiottito una ventenne e la sua auto.

Stando a quanto riportato sul sito baritoday.it, non appena i presenti si sono accorti dell’accaduto hanno subito chiesto aiuto ai soccorsi e alle forze dell’ordine. Nel minor tempo possibile, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118, gli agenti della Polizia Locale e il personale della Guardia Costiera.

Estate nera

Le forze dell’ordine sopracitate che sono accorse sul posto si sono impegnate per il ritrovamento del corpo della ragazza e del rottame della sua macchina. Il cadavere della giovane ventenne è stato recuperato dalla squadra SMZT (Servizi di Ricerca e Salvataggio Subacqueo e Tattico) dei Vigili del Fuoco, mentre le operazioni per far riemergere il veicolo della ragazza dal mare sono state sospese a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

L’episodio è molto recente e le indagini sono ancora aperte, tuttavia sul sito baritoday.it si legge che non si esclude un gesto volontario da parte della giovane. In altre parole, c’è la possibilità che la ragazza abbia cercato la morte di sua iniziativa gettandosi in mare con la sua auto. Un’estate da bollino nero e non per il traffico intenso o per i prezzi troppo alti, ma per il numero elevato di morti registrato in questi ultimi tre mesi.