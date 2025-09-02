Sardegna, uomo muore affogato per salvare due ragazzi: la moglie è sotto shock

In una spiaggia sarda un uomo vede la sua fine per aiutare due giovani in difficoltà in acqua. La moglie vede tutto e non può fare nulla.

La stagione estiva 2025 è praticamente finita, anche se guardando sul calendario ci sono ancora circa tre settimane di estate. Nonostante questo, però, anche le temperature non sono più quelle prettamente estive ed è indice della fine dell’estate.

Infatti, la maggior parte delle persone è rientrata dalle proprie ferie estive e in molti hanno anche iniziato a lavorare.

Inoltre, un nuovo anno scolastico sta per cominciare e molte famiglie italiane stanno ritornando al loro tram tram quotidiano.

Anche se quasi tutti sono rientrati, ci sono ancora diverse persone che hanno deciso di prolungare le loro vacanze e questo ha portato all’ennesima tragedia di questa estate 2025.

Morto per salvare due ragazzi

La Sardegna è una delle Regioni italiane maggiormente invase dai turisti nei tre mesi più caldi dell’anno. Molte persone scelgono quest’isola maggiore per le sue spiagge incontaminate e per i suoi tratti nettamente caraibici. Tuttavia, anche la Sardegna non è stata esclusa dall’elenco dei posti in cui si sono consumate le tragedie di questa stagione estiva.

Quella più recente risale a sabato 30 agosto, quando un pomeriggio assolato diventa un incubo ad occhi aperti per due ragazzi che, però, trovano salvezza grazie al sacrificio estremo di un uomo. Secondo quanto riportato dal sito milanotoday.it, un turista milanese si è tuffato nel mare della Sardegna non appena ha visto due ragazzini in difficoltà.

L’epilogo nero

La tragica vicenda si è consumata nel pomeriggio di sabato 30 agosto presso la spiaggia di San Nicolò, nel mare di Buggerru. Stando a quanto si legge sul sito milanotoday.it, il turista milanese di 70 anni era in vacanza con la moglie e non appena si è reso conto che due ragazzini erano in difficoltà in mezzo al mare, non ha esitato un secondo per tuffarsi e cercare di aiutarli.

Assieme ad altri bagnanti, il turista di Milano si è gettato in mare per salvare i due ragazzi, ma dopo l’intrepido gesto non è più riuscito a tornare a riva. Il settantenne è morto annegato davanti agli occhi della moglie che ne è rimasta scioccata. Quando l’uomo è stato portato a riva, il suo respiro era fermo da tempo e i soccorritori, arrivati anche con l’elisoccorso dell’AREUS (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna), hanno provato le manovre di rianimazione. Tuttavia, i medici hanno potuto solo constatare che per l’uomo di 70 anni non c’era più nulla da fare.