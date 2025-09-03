Il tuo cane lo mangia sempre, ma questo cibo è pericolosissimo per lui | Una piccola dose può essergli fatale

Il tuo cane lo mangia sempre, ma questo cibo è davvero rischioso per lui, anzi è pericolosissimo. Una piccola dose può essergli fatale. Rischia la morte: e con dolori lancinanti. Non tutti lo sanno, né ci pensano.

I cani sono i nostri compagni di vita, parte integrante della famiglia, e meritano tutta la cura possibile. Una delle attenzioni più importanti riguarda l’alimentazione, spesso sottovalutata o trattata con superficialità.

Molti padroni, infatti, commettono l’errore di pensare che il cane possa tranquillamente mangiare gli avanzi del pranzo o della cena. In realtà, questa abitudine è dannosa e, in alcuni casi, persino pericolosa per la salute dell’animale.

Il sistema digestivo del cane è diverso da quello umano e non tollera molti alimenti che per noi sono normali. Cibi grassi, speziati, fritti o ricchi di condimenti possono causare disturbi gastrointestinali, pancreatite o obesità.

Altri alimenti sono addirittura tossici: basti pensare al cioccolato, all’uva, alla cipolla o agli insaccati troppo salati. Dare al cane i nostri scarti non significa nutrirlo, ma esporlo a rischi inutili.

Non fargli mai mangiare questa cosa, è letale

Per garantire il benessere del proprio amico a quattro zampe, la soluzione migliore è affidarsi a una dieta bilanciata e specifica, studiata in base a età, taglia, livello di attività fisica ed eventuali esigenze particolari. In commercio esistono mangimi secchi e umidi di qualità, formulati con nutrienti essenziali e pensati per coprire il fabbisogno giornaliero. In alternativa, alcuni proprietari scelgono una dieta casalinga, ma in questo caso è fondamentale consultare un veterinario o un nutrizionista per animali, così da evitare squilibri e carenze.

Un’alimentazione corretta non serve solo a mantenere il cane in salute, ma contribuisce anche al suo benessere generale: pelo più lucido, maggiore energia, peso equilibrato e prevenzione di numerose malattie. Inoltre, insegnare al cane a rispettare i propri pasti e non mendicare a tavola favorisce anche una migliore educazione comportamentale. E poi, spetta a noi evitare il peggio: siamo noi a dargli qualcosa che può essergli fatale.

Se glielo fai prendere, e lo assorbe, per lui è finita

C’è chi addirittura fa provare l’alcol ai cani: molto spesso però quando si cucinano gli spaghetti all’aglio, e sono troppi, si pensa di ‘darli al cane’. Errore gravissimo: chiunque dà questi avanzi al proprio cane lo mette a rischio di morte.

Fargli assorbire aglio e cipolle mette a rischio la sua sicurezza: i globuli rossi schizzano, il sistema immunitario si indebolisce subito, e questo cibo, tossico lo può portare alla morte.