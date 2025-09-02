Ecco il paese più piccolo del mondo: ci vivono circa 30 persone | Ha una superficie di 10 kmq

Un paese in miniatura, ma riesce comunque a ospitare 30 persone: la sua superficie è piccolissima, ecco dove si trova.

Per chi non ama la folla, questo paese potrebbe essere l’ideale: si tratta del più piccolo conosciuto.

Non è accessibile al turismo di massa, quindi non vi sono ondate di persone ogni anno in alta stagione.

Consente di dedicarsi in grande pace a ciò che più si ama, senza avere a che fare con masse di persone che popolano il globo.

Si tratta di un arcipelago la cui superficie equivale a soli 10 km quadrati circa: ecco dov’è.

Il posto più piccolo di sempre: più a “misura d’uomo” non ve n’è

Stiamo parlando dell’arcipelago di Trindade e Martim Vaz, luogo remoto nell’atlantico. Si trova a circa un migliaio di chilometri a est della città brasiliana di Vitória e appartiene politicamente al Brasile. Per questo Paese, costituirebbe un punto strategico, trovandosi in pieno oceano. L’arcipelago presenta un’isola principale, Trindade, che copre da sola quasi l’intera estensione del luogo. Oltre a Trindade, l’arcipelago è poi composto da un gruppo di isole molto piccole, il gruppo di Martim Vaz.

Con un paesaggio principalmente montano e la scarsa vegetazione, non sembrerebbe essere la prima scelta quando si pensa a dove vivere. Con le moderne tecnologie, però, l’essere umano ha aumentato sempre più la propria capacità di adattamento, facendo del pragmatismo e del capitalismo il suo credo. Oggi, pensare di vivere in questo luogo non sarebbe più così una follia, se non fosse che attualmente non ci sono abitanti civili che ci vivono. I soli abitanti, infatti, consistono in militari della Marina Brasiliana.

Una vita solitaria, lontano dalle masse, in un posto minuscolo

Per anche solo pensare di visitare Trindade e Martim Vaz ci vuole una certa organizzazione. Per raggiungere le isole è necessario affrontare un lungo viaggio in nave del brasile; inoltre, non ci sono collegamenti né turistici né commerciali che avvengono con regolarità.

Se il tuo sogno è vivere in mezzo al nulla, allora dovresti pensare a qualche piccolo paesino italiano. Certo, non sarà il più piccolo del mondo, ma lì, a differenza che presso l’arcipelago brasiliano, avresti a disposizione acqua dolce in grande quantità. Inoltre, l’arcipelago è isolato a tal punto da essere utilizzato come laboratorio naturalistico: anche per questo l’accesso, eccetto che quando si tratta di missioni scientifiche, è negato a tutti. L’arcipelago è aperto solo alla Marina e per giunta per soggiorni temporanei.