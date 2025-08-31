Niente più guanti e bustina: il nuovo sistema per raccogliere le feci del tuo cane | Non dovrai fare niente con le mani

Nadia Cicciola 31 Agosto 2025
Sacchetto

Sacchetto (Pexels) - Terranauta.it

Questo sistema ti permette di rinunciare ai guanti e alla bustina nel momento in cui devi raccogliere le feci del cane. Ci metti un attimo. 

Raccogliere le defecazioni del proprio cane è un gesto di civiltà e rispetto nei confronti dello spazio pubblico. Tuttavia spesso questo gesto rappresenta una delle parti meno piacevoli del dovere di un padrone.

Lo costringe a un contatto diretto con le feci del proprio animale, tramite un guanto di plastica e un sacchetto.

È un gesto che per quanto sia civile ed efficace, è allo stesso tempo poco igienico e scomodo, soprattutto nelle situazioni in cui si va di fretta o ci sono degli imprevisti.

Questo trucco però risolve il problema rendendo il compito meno sgradevole e più pratico. Permette infatti di raccogliere le feci senza ricorrere al sacchetto e ai guanti.

Un trucchetto che risolve il problema dei guanti e del sacchetto

Questo trucchetto sta rivoluzionando questa pratica quotidiana, dimostrandosi un’ingegnosa alternativa al metodo convenzionale.

Riesce infatti a raccogliere le feci senza la necessità di utilizzare i guanti e i sacchetti, riducendo così al minimo il contatto e la scomodità. Così facendo infatti, le mani restano pulite ed è possibile svolgere il proprio dovere in maniera rapida ed efficiente, dando così sollievo a coloro che desiderano un approccio più comodo alla gestione dei bisogni del proprio animale.

Cane al guinzaglio
Cane al guinzaglio (Pixabay) – Terranauta.it

Pratico, semplice ed efficace

Un video Tik Tok di “Bestchinesevideo” ha mostrato il trucco, dando dimostrazione dell’efficacia di questo metodo alternativo, che senza l’utilizzo dei guanti in plastica e del sacchetto, consente di raccogliere le feci del cane. Tutto questo senza sporcare e senza neanche avvicinarsi alle feci.

Una volta che il cane ha fatto i suoi bisogni, basta infatti chiudere il contenitore e buttarlo via, dopodiché è fatta. Il trucchetto consiste infatti nell’utilizzare un bastone con un sacchetto incorporato, nel quale il cane può fare i propri bisogni, senza doversi avvicinare con il guanto e il sacchetto. Per questo è così apprezzato. Permette di svolgere il compito da padrone dell’animale in maniera pratica e igienica, rendendolo meno disgustoso, ma comodo.