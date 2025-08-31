Niente più guanti e bustina: il nuovo sistema per raccogliere le feci del tuo cane | Non dovrai fare niente con le mani

Questo sistema ti permette di rinunciare ai guanti e alla bustina nel momento in cui devi raccogliere le feci del cane. Ci metti un attimo.

Raccogliere le defecazioni del proprio cane è un gesto di civiltà e rispetto nei confronti dello spazio pubblico. Tuttavia spesso questo gesto rappresenta una delle parti meno piacevoli del dovere di un padrone.

Lo costringe a un contatto diretto con le feci del proprio animale, tramite un guanto di plastica e un sacchetto.

È un gesto che per quanto sia civile ed efficace, è allo stesso tempo poco igienico e scomodo, soprattutto nelle situazioni in cui si va di fretta o ci sono degli imprevisti.

Questo trucco però risolve il problema rendendo il compito meno sgradevole e più pratico. Permette infatti di raccogliere le feci senza ricorrere al sacchetto e ai guanti.

Un trucchetto che risolve il problema dei guanti e del sacchetto

Questo trucchetto sta rivoluzionando questa pratica quotidiana, dimostrandosi un’ingegnosa alternativa al metodo convenzionale.

Riesce infatti a raccogliere le feci senza la necessità di utilizzare i guanti e i sacchetti, riducendo così al minimo il contatto e la scomodità. Così facendo infatti, le mani restano pulite ed è possibile svolgere il proprio dovere in maniera rapida ed efficiente, dando così sollievo a coloro che desiderano un approccio più comodo alla gestione dei bisogni del proprio animale.

Pratico, semplice ed efficace

Un video Tik Tok di “Bestchinesevideo” ha mostrato il trucco, dando dimostrazione dell’efficacia di questo metodo alternativo, che senza l’utilizzo dei guanti in plastica e del sacchetto, consente di raccogliere le feci del cane. Tutto questo senza sporcare e senza neanche avvicinarsi alle feci.

Una volta che il cane ha fatto i suoi bisogni, basta infatti chiudere il contenitore e buttarlo via, dopodiché è fatta. Il trucchetto consiste infatti nell’utilizzare un bastone con un sacchetto incorporato, nel quale il cane può fare i propri bisogni, senza doversi avvicinare con il guanto e il sacchetto. Per questo è così apprezzato. Permette di svolgere il compito da padrone dell’animale in maniera pratica e igienica, rendendolo meno disgustoso, ma comodo.