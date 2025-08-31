Griglie e piani cottura incrostati: ora pulisci tutto in 40 secondi | Nessun prodotto chimico da utilizzare

Zero sgrassatori o chimici simili: ti basta un semplice ingrediente per far tornare griglia e piano cottura come nuovi in un attimo.

Quando si utilizza spesso la cucina o si lavora in un ristorante in cui alcuni strumenti tendono a incrostarsi in un attimo, pulire diventa una tragedia.

Si ha un dispendio di energie e di soldi spesi in prodotti chimici piuttosto impressionante.

Inoltre, specie se ci troviamo a lavoro, è bene trovare il tempo per farlo senza fare ore di straordinario.

Online sta girando un video di un trucco già virale: per scrostare ogni cosa in pochi secondi usano un bizzarro ingrediente.

Zero sostanze chimiche, ecco cosa devi usare per scrostare la cucina

Si parte con una griglia da cucina unta e incrostata, e con la volontà di farla brillare di nuovo. Sappiamo quanto i prodotti chimici siano dannosi sia per l’umanità che per l’ambiente, e quanto la situazione del Pianeta sia tragica anche a causa dell’inquinamento prodotto dalla dispersione di tali sostanze. Nonostante questo, tali prodotti vengono ancora ampiamente utilizzati, e in pochi sembrano volersi sforzare a trovare e mettere in atto prodotti e procedure che non siano dannosi per l’ambiente.

Esistono, tra l’altro, centinaia di cleaning hack disponibili online, e quello che vi illustriamo fa parte di questa categoria. Online sembra che sia particolarmente efficace una bibita gassata se utilizzata assieme a una semplice spatola da cucina. Si tratta della Red Bull: ecco come impiegarla per far tornare una griglia come nuova.

Il metodo della bibita è pazzesco: ci metti un attimo

In alcuni video online è possibile assistere all’azione sgrassante della Red Bull. Ad esempio, in un video è possibile osservare una persona che versa il contenuto di una lattina di Red Bull su una teglia incrostata e, sembrerebbe, rovente. Con una spatola, lo sporco sembra staccarsi con estrema facilità dopo aver fatto agire la bibita sulla teglia.

Non è la prima volta che una bibita gassata viene utilizzata per le pulizie. Anche la coca cola viene spesso utilizzata in video online del genere. Infatti, le bibite gassate contengono acidi come il citrico e il fosforico, sostanze in grado di sciogliere residui organici. Per questo motivo la Red Bull versata sopra una teglia sporca ha una potente azione sgrassante. Successivamente, sarà probabilmente necessario quanto meno un risciacquo se non un ulteriore lavaggio con del sapone: la bibita potrebbe lasciare uno strato appiccicoso visto che contiene zuccheri.