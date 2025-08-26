Onda terribile in acqua: bagnanti scaraventati a terra | Il VIDEO è terribile

Il video mostra il preciso momento in cui l’onda agisce e i bagnanti ne subiscono la forza: sono stati spazzati via.

Siamo in un momento in cui tanti italiani sono ancora in vacanza al mare.

C’è chi non ha preso la convenzionale pausa di ferragosto e ha, invece, deciso di rilassarsi nelle ultime settimane di agosto.

Mentre in tanti hanno scelto il mare, altri sono stati costretti a far vacanza in città, sebbene si siano concessi giornate di svago.

In questi giorni è stato diffuso un video in cui un’enorme onda colpisce i bagnanti: ecco dove è accaduto.

Incredibile onda travolge i bagnanti: il video è pazzesco

Tutto è accaduto in quel di Tenerife, una meravigliosa isola delle Canarie. Si tratta di una tra le mete preferite dagli italiani, e quest’anno proprio lì si è verificato questo evento incredibile che online ha suscitato l’ilarità di molti. L’accaduto, infatti, non si è verificato in spiaggia, ma all’interno di un acqua park. Questi sono sempre più incredibili, e offrono esperienze che spesso si avvicinano a quelle marine, ma senza scocciature come la sabbia, il sale e simili, che compromettono la giornata di certi esigenti vacanzieri.

I protagonisti dell’onda inaspettata, per così dire, sono alcuni bagnanti a mollo in una piscina in cui vengono create onde artificiali. In particolare una donna che stava riprendendo con il telefono viene travolta completamente e finisce sott’acqua. Tutto è successo al Siam Park, dove sembra ci siano le onde artificiali più alte di sempre.

Un’onda incredibile travolge chiunque trovi sulla sua strada

“Fight Club acquatico”, scrive l’utente nella descrizione del video pubblicato su Tik Tok. Le onde arrivano una dopo l’altra e le persone ridono e vengono catapultate come fossero in mare, in un giorno in cui è agitato. Il divertimento sembra essere al massimo.

Nei commenti, in molti notano il telefono in mano alla donna che viene sommersa da un’onda, e si apre una breve polemica sulla falsa necessità di avere sempre lo smartphone con sé in qualunque momento. Alcuni fanno notare che lo smartphone è avvolto da un’apposita custodia waterproof, ma, in generale, nei commenti ci si concentra sulla ossessione diffusa di documentare ogni istante della vita. Insomma, per quanto riguarda le onde, il Siam Park di Tenerife è davvero consigliato.