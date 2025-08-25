Lo fanno tutti ma è pericolosissimo: l’abitudine da evitare assolutamente in spiaggia | Rischi di morire

Abitudini in spiaggia, se metti in pratica anche questa è potenzialmente la tua fine: il rischio di morte è altissimo.

Siamo ormai quasi al termine del mese di agosto, quello in cui, in genere, si tende ad andare in vacanza al mare.

Senza dubbio, quanto meno, è un’abitudine piuttosto consolidata dagli italiani, che amano le vacanze balneari.

Nonostante andare al mare in estate sia un must, non tutti sono a conoscenza di un rischio rappresentato da una certa abitudine.

Si tratta di azioni apparentemente innocue, ma se le fai in spiaggia potrebbero rappresentare un problema.

Abitudini in spiaggia, questa evitala subito: potresti rimpiangerla

La spiaggia è generalmente considerata un luogo di relax, vacanza e svago. Non di rado, infatti, si tende, qualora possibile, a portare con sé cibo e bevande. Tra queste ultime, alcune possono essere alcoliche: un must è rappresentato dalla birra in spiaggia, la bibita per eccezione che molti giovani bevono in estate. Rinfrescante e buona, la birra sembra essere ideale per una giornata in spiaggia. Eppure il consumo di birra in queste circostanze nasconde un lato davvero oscuro che non tutti tengono in considerazione.

Secondo il web, infatti, e grazie a un video su Tik Tok realizzato da un esperto, sembrerebbe che il consumo di birra in spiaggia sia davvero molto sconsigliato dal punto di vista della salute del soggetto che dovesse assumerla. Ecco perché assumerla in spiaggia è molto più pericoloso che berla in altre circostanze.

Abitudine rischiosissima: se la svolgi in spiaggia è potenzialmente letale

Bere birra in spiaggia può sembrare rilassante, invece è potenzialmente letale. Le alte temperature, infatti, fanno sì che l’alcol entri in circolo più rapidamente, questo significa che questo fa effetto molto più rapidamente e in modo parecchio intenso. Senza dubbio sarai più rilassato, ma allo stesso tempo i tuoi riflessi e la capacità di valutare la realtà saranno compromessi.

Se, quindi, si beve una birra o più e si decide di fare il bagno, il rischio di annegamento in mare è più alto: è possibile non rendersi conto di eventuali pericoli, come la forza delle correnti o una propria condizione di affaticamento. Allo stesso tempo, inoltre, l’alcool tende a inibire la capacità del corpo di raffreddarsi con la sudorazione, dunque il rischio di colpo di calore e di disidratazione è molto più alto rispetto al solito, considerando, ancora una volta, le alte temperature. Ennesimo problema può essere rappresentato dalla possibilità di uno shock termico interno, causato dall’ingestione di birra molto fredda mentre si è al caldo.