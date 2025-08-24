BRUFOLI MORTALI: fai attenzione se sono in questa posizione | Non schiacciarli per nessun motivo al mondo

Fai attenzione ai brufoli presenti in questa parte del corpo. Schiacciarli è così pericoloso, al punto da essere mortale.

Un gesto semplice e quasi istintivo, come schiacciare un brufolo, può trasformarsi in un’azione molto pericolosa, se il brufolo si trova in una certa posizione del corpo.

Sebbene l’abitudine di rimuoverlo sia comune, ci sono delle aree dove tale pratica può avere delle conseguenze molto più gravi di una semplice infezione o cicatrice.

Ignorare questa distinzione può infatti esporre a dei rischi insospettati e dimostrare che non tutti i brufoli sono uguali.

Non tutti i gesti hanno lo stesso impatto sulla nostra salute. Alcuni per quanto possano sembrare innocui, sono in realtà addirittura mortali.

Una zona altamente pericolosa

C’è una zona del corpo, che i dermatologi e gli esperti sconsigliano assolutamente di toccare. Si tratta del cosiddetto “triangolo della morte“. È un’area incredibilmente sensibile e collegata in modo diretto e pericoloso a degli importanti vasi sanguigni.

Schiacciare un brufolo in questa zona può infatti far sì che i batteri presenti sulla pelle e all’interno dell’eruzione cutanea di introducano nel flusso sanguigno. Da qui, possono infatti raggiungere i seni cavernosi, una rete di vene che si trova alla base del cervello. È bene quindi non toccare assolutamente quest’area.

L’intoccabile “triangolo della morte”

La pericolosità di schiacciare un brufolo in questa zona non si limita a una semplice infezione cutanea. Se i batteri raggiungono il cervello, possono causare delle serie complicazioni, come la trombosi del seno cavernoso, la meningite o perfino un ictus. È quindi importante lasciare i brufoli di questa zona indisturbati e affidarsi a dei trattamenti topici specifici o a una consulenza dermatologica.

La prudenza in questo caso non è solamente un fatto estetico, ma di salute. Se quindi ci sono dei brufoli nel cosiddetto “triangolo della morte” ovvero nell’area che si estende dalla radice del naso agli angoli della bocca, e che include le labbra e la parte superiore del naso, è bene non toccarlo. Può essere molto pericoloso farlo. Ne va infatti della propria salute.