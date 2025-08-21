Ponza, in due ore tre soccorsi in mare | Scampata una combo di tragedie

In provincia di Latina si sono succedute tre operazioni di soccorso in mare consecutivamente in sole due ore. Una giornata intensa.

Lo scorso 20 agosto i gruppi di soccorsi di Ponza, in provincia di Latina (nel Lazio), hanno fatto gli straordinari. Una sequela di salvataggi per evitare il peggio purtroppo noto in questi mesi.

Infatti, in quelle ore pomeridiane sono state eseguite tre operazioni di salvataggio e recupero in mare in poco più di due ore.

Quest’anno la cronaca nera estiva ha dato il meglio di sé, informando la popolazione di numerosi casi di persone disperse e/o morte in mare o in spiaggia.

Anche mercoledì 20 agosto poteva essere l’ennesima giornata nera che raccontava di un dramma estivo, e invece la tempestività e la professionalità dei soccorsi di Ponza non l’hanno permesso.

I tre salvataggi degli esperti

Secondo quanto riportato dal sito h24notizie.com, la Guardia Costiera di Ponza ha eseguito tre operazioni di salvataggio in mare in una finestra temporale di circa due ore nel pomeriggio di mercoledì 20 agosto. La prima segnalazione ha visto come protagonista un’imbarcazione in difficoltà nei pressi dell’Isola Palmarola (si trova nell’arcipelago delle Isole Ponziane).

Dopo un primo contatto, si erano perse le tracce del natante e sul posto sono intervenuti la motovedetta SAR 308 e il battello veloce GC A80. Queste imbarcazioni dei soccorsi hanno perlustrato la zona intorno all’isola e il tratto di mare che la divide da Ponza. Durante le ricerche, i soccorritori hanno avvistato una donna che chiedeva aiuto da un piccolo natante. Tuttavia, a bordo c’era un’altra emergenza: un uomo era disperso in mare dopo essersi tuffato per fare snorkeling.

Imprese marine eroiche

Le ricerche sono riprese subito e dopo pochi minuti l’uomo è stato ritrovato anche grazie al supporto della Sala Operativa. Quasi negli stessi attimi un gommone in avaria con due persone a bordo è stato raggiunto dai soccorritori e assistito per il rientro in porto. Stando a quanto si legge sul sito h24notizie.com, nemmeno il tempo di rientrare sull’isola che subito è scattata una terza emergenza.

Vicino a Cala Fonte, un diportista è stato colpito da un malore improvviso. Una squadra medica è salita a bordo de GC A80 per raggiungere l’imbarcazione e trarre in salvo l’uomo sulla banchina. Qui ha ricevuto le prime cure mediche i controlli sanitari necessari. Un pomeriggio intenso per la Guardia Costiera di Ponza che, però, è stata in grado di sventare tre possibili tragedie estive.