Messaggio in bottiglia trasportato dal mare: le parole di una bimba che danno speranza

Dopo chilometri di viaggio, un messaggio in bottiglia è stato raccolto da una famiglia che ha riscoperto la bontà del genere umano.

Al giorno d’oggi, comunicare è diventato molto più semplice e si possono inviare messaggi anche a chi abita dall’altra parte del mondo.

L’innovazione tecnologica ha costruito ulteriori ponti grazie ai quali le persone possono conoscersi, ritrovarsi e comunicare tra loro.

Tuttavia, i vecchi modi con i quali ci si connetteva restano sempre impressi nella memoria di molti. Ad esempio, scambiarsi le lettere: l’attesa e la bellezza di sentire con mano la carta e di annusare l’inchiostro ormai asciutto.

In questa estate 2025 si è ritornati un po’ ai vecchi tempi, perché il mare ha trasportato un messaggio nel più antico dei modi: tramite una bottiglia.

Il mare è portatore di messaggi

Parlando di mare e di bottiglia ci si può mettere in allarme, dal momento che ormai si associa all’inquinamento e alla sporcizia. Infatti non è una cosa rara trovare una o più bottiglie sparse in acqua e sulle spiagge dimostrando per l’ennesima volta quanto poco conta il pianeta per la maggior parte degli esseri umani.

Negatività a parte (anche se realistica), la bottiglie di questa storia è dolce e apre il cuore perché ha viaggiato per diversi giorni e chilometri trasportando un messaggio di pace e speranza al suo interno. Secondo quanto si legge sul sito lanazione.it, nelle acque vicino Pisa c’è stato uno scambio di messaggi in bottiglia. Due famiglie, una italiana e una anglofona, si sono incontrate durante le vacanze estive ma a tenerle connesse è stata una bottiglia con un messaggio al suo interno.

Il messaggio

Stando a quanto riportato dal sito lanazione.it, il messaggio racchiuso nella bottiglia dice: “Mi chiamo Alice, ho 12 anni e spero che questo messaggio ci faccia conoscere”. Queste parole hanno navigato per giorni fino a raggiungere le mani di un’altra bimba che, grazie al mare, potrebbe aver trovato una nuova amica.

Questo messaggio infonde speranza nel genere umano, che mostra di essere ancora in grado di compiere gesti innocenti, puri e positivi. Inoltre, lo scambio è avvenuto tra bambine e questo dimostra come ogni adulto non dovrebbe mai lasciar morire il proprio fanciullino interiore perché la meraviglia e il buon cuore dei bimbi sono sacri. In questa estate 2025 dai toni tragici, questo messaggio in bottiglia ha illuminato la giornata di diverse persone. La famiglia che ha raccolto la bottiglia ha deciso di rilasciarla in mare sperando che raggiunga altre persone per renderle felici e speranzose.